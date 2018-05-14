Избитые полицией и казаками на акциях 5 мая подали жалобы в СКР

Юристы правозащитной организации "Зона права" направили в Следственный комитет России около десяти заявлений об избиении полицейскими и людьми в казачьей форме на акции 5 мая,. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Речь идет об участниках акции из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Краснодара и Челябинска. Всего "Зона права" защищает 15 пострадавших из разных городов России. Ещё несколько заявлений поступят в Следственный комитет в ближайшее время, сообщили правозащитники.

Правозащитники считают, что полицейские, которые избили участников акции, превысили должностные полномочия. Действие "казаков", скорее всего, будет признано хулиганством, полагают правозащитники. Однако полицейские должны быть привлечены к ответственности за халатность, так как не препятствовали казакам, считает представитель "Зоны права" Булат Мухамеджанов.

Ранее члены Совета по правам человека при президенте России заявили, что потребуют от властей "выявить и наказать" лиц, которые, не будучи представителями правоохранительных органов, нападали на участников несогласованной акции "Он нам не царь" в Москве 5 мая. Также в знак протеста против отсутствия реакции властей и правоохранительных органов на действия казаков из совета вышел журналист Максим Шевченко.

5 мая в десятках городов России прошли акции протеста "Он нам не царь" против очередного избрания Владимира Путина на пост президента. По всей стране были задержаны около 1600 человек. В Москве вместе с полицейскими протестующих задерживали люди в казачьей форме. Они били участников акции нагайками. Позже СМИ выяснили, что люди, одетые в казачью форму, связаны с мэрией Москвы, которая заключала с ними госконтракты по обучению охране общественного порядка.