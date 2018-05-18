Российский бизнесмен Олег Дерипаска покинет совет директоров компаний "Русал" и "En+". Его место займет независимый директор "En+", сообщается на сайте компании.

6 апреля Министерство финансов США ввело санкции в отношении 38 российских бизнесменов и компаний. Ограничения введены в соответствии с законом о противостоянии противникам Америки, принятым Конгрессом США в прошлом году. В санкционных списках оказался Дерипаска и принадлежащие ему компании "Русал" и En+. Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что США готовы снять санкции с "Русала", если доля Дерипаски в компании будет составлять менее 50 процентов.