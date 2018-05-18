В Гаванском аэропорту разбился пассажирский самолёт

Из Гаваны сообщается о катастрофе пассажирского самолёта в аэропорту "Хосе Марти". По первым сведениям, самолёт, направлявшийся на восток республики, в один из городов Кубы, упал сразу после взлёта. Корреспондент CNN сообщает о "густых клубах дыма", поднимающихся над аэропортом.

Кубинские власти ранее заявляли, что воздушный флот республики состоит преимущественно из устаревших самолетов, некоторые из них прекратили полёты "по соображениям безопасности".