В Гаванском аэропорту разбился пассажирский самолёт

Из Гаваны сообщается о катастрофе пассажирского самолёта в аэропорту "Хосе Марти". По первым сведениям, самолёт, направлявшийся на восток республики, в один из городов Кубы, упал сразу после взлёта. Корреспондент CNN сообщает о "густых клубах дыма", поднимающихся над аэропортом.
Кубинские власти ранее заявляли, что воздушный флот республики состоит преимущественно из устаревших самолетов, некоторые из них прекратили полёты "по соображениям безопасности".
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