Джемилев просит Балуха и Сенцова "не убивать себя" в российских тюрьмах

Уполномоченный президента Украины по делам крымско-татарского народа Мустафа Джемилев призывает украинцев Владимира Балуха и Олега Сенцова "не убивать себя" в российских тюрьмах. Об этом сообщает издание Укринформ.

Джемилев рассказал, что недавно говорил с Балухом. Политик заявил активисту, объявившему голодовку, что гордится его поступком, но подчеркнул, что осужденный должен выйти на свободу живым.

"Россия не та страна, в которой можно рассчитывать на гуманность. То же я хочу сказать и Сенцову", – подчеркнул Мустафа Джемилев.

Акции в поддержку Олега Сенцова и других украинских заключенных, осужденных в России, в последние дни проходят как в Киеве, так и в Москве. Директор конкурсных программ кинофестиваля "Послание к человеку" Алексей Медведев вышел на пикет к Администрации президента, требуя обменять Сенцова.

Освободить режиссера потребовали члены Ассоциации "Свободное Слово". Журналист Виктория Ивлева, писатель Алиса Ганиева и переводчик Наталья Малевич в субботу проводят пикеты в поддержку Сенцова на Пушкинской площади.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан марте 2014 года российскими спецслужбами в Крыму вместе с активистом Александром Кольченко. Их обвинили в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Обвиняемые свою вину не признали. Сенцов объявил бессрочную голодовку 14 мая.

Владимир Балух после аннексии Крыма повесил на крыше своего дома украинский флаг и отказался от российского паспорта. В январе суд в Крыму приговорил его к трем годам и семи месяцам колонии поселения, а также оштрафовал на 10 тысяч рублей за хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. Балух вины не признаёт. Правозащитники полагают, что дело в отношении украинского активиста могло быть сфабриковано. 19 марта Балух объявил бессрочную голодовку в СИЗО, протестуя против незаконного приговора.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Балуха, Сенцова и Кольченко политзаключенными.

