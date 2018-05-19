Жители города Московский протестуют против могильника животных

Жители города Московский, входящего в состав Новомосковского административного округа, протестуют против свалок и могильника животных рядом с жилыми домами. Об этом говорится в распространенном в субботу пресс-релизе.

Участники инициативной группы подавали заявку на митинг, на котором хотели обратить внимание властей на проблемы экологии и ЖКХ, но получили отказ. В администрации заявили, что на указанном активистами месте будут проходить развлекательные мероприятия для дворников.

В итоге в субботу состоялась встреча местных жителей с депутатом КПРФ Валерием Рашкиным.

Ранее в социальных сетях появилось видео из города Московский, на котором запечатлена гора пакетов с головами и фрагментами туш мелкого рогатого скота. Жители поселения неоднократно жаловались на зловоние, исходящее от могильника.