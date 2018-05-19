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В Москве прощаются с руководителем Театра.doc Еленой Греминой

Елена Гремина

В Москве сегодня прощаются с руководителем московского Театра.doc Еленой Греминой, которая умерла в среду на 62-м году жизни. Ее похоронят на Троекуровском кладбище, рядом с ее мужем Михаилом Угаровым, которого не стало 1 апреля.

Театр.doc, основанный Греминой и Угаровым в 2002 году, считается одной из первых открытых независимых театральных площадок современной России. Супругов называют создателями театрального движения "Новая драма".

Среди известных постановок Театра.doc – спектакль "Час 18 минут" о погибшем в московском СИЗО юристе Сергее Магнитском. Материалом для него стали дневники Магнитского в тюрьме и доклад правозащитников.

В ноябре 2016 года состоялся последний показ постановки "Болотное дело" о судьбах людей, арестованных после событий 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве.

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