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Рома Зверь награжден в Каннах за музыку к фильму Серебренникова

Каннский кинофестиваль

Музыканты российской рок-группы "Звери" Рома Зверь и Герман Осипов получили приз Каннского кинофестиваля за саундтрек к фильму Кирилла Серебренникова "Лето".

Сам Рома Зверь (Роман Билык) сыграл в фильме лидера группы "Зоопарк" Майка Науменко, который наряду с молодым Виктором Цоем является одним из центральных персонажей "Лета".

Мировая премьера фильма состоялась на Каннском фестивале 9 мая. Зал в течение нескольких минут аплодировал создателям картины. Сам режиссер, который находится под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств, приехать в Канны не смог.

Несмотря на отсутствие Серебренникова, в зале Дворца фестивалей для него было забронировано место с табличкой с именем и фамилией. Перед показом фильма, который вошел в основной конкурс, его создатели и гости премьеры, проходя по ковровой дорожке, выступили в поддержку Кирилла Серебренникова.

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