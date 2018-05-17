Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста для поездки к отцу

Режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу "Седьмой студии", отпустили из-под домашнего ареста для поездки к отцу в Ростов-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По словам собеседника агентства, Следственный комитет разрешил Серебренникову эту поездку "в связи с семейными обстоятельствами". Как пишет телеграм-канал Mash, отец Серебренникова сломал ногу. Телеграм-канал Life Shot опубликовал видео с Серебренниковым, снятое в ростовском аэропорту. На записи режиссер благодарит следователей за разрешение съездить к отцу.

Сколько длилась поездка,неизвестно. Режиссёр уже вернулся в Москву.

В феврале Серебренникову, который с августа прошлого года находится под домашним арестом, разрешили поехать в Ростов-на-Дону на похороны матери.

Накануне Следственный комитет России отчитался о завершении расследования дела "Седьмой студии". В ведомстве утверждают, что собраны доказательства, подтверждающие причастность Кирилла Серебренникова и других обвиняемых к совершению мошенничества. По версии следствия,они похитили из бюджета 133 миллиона рублей, выделенных на театральный проект "Платформа". Вину признала только бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Она заключила сделку со следствием и дала показания против других обвиняемых.