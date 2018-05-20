Трамп официально обратится в Минюст США с просьбой о расследовании

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении добиваться расследования по делу о возможном вмешательстве извне в его избирательную кампанию.

В опубликованном в воскресенье твите Трамп написал, что хочет выяснить: не отдавала ли предыдущая администрация распоряжений об оказании влияния на его предвыборную кампанию.

Официально такой запрос будет сделан президентом США в понедельник, 21 мая. Недавно в американской прессе появились утверждения, что ФБР располагало информатором, который встречался с сотрудниками предвыборного штаба Трампа.

В настоящее время специальный прокурор Роберт Мюллер продолжает вести расследование возможного вмешательства России в президентскую избирательную кампанию 2016 года. Назначение Мюллера руководителем этого расследования было сделано Минюстом США ровно год назад, 17 мая 2017 года. Предметом расследования является получение ответов на вопросы: не было ли сговора между Кремлём и соратниками Трампа по его избирательной кампании и не пытался ли Трамп незаконными способами препятствовать ведущемуся расследованию.

В последнее время Трамп регулярно выступал с нападками на ведущееся Мюллером расследование.