ЕС должен помочь компаниям, попавшим под санкции США

Европейский союз должен компенсировать убытки, которые компании из Европы понесут в случае попадания под американские санкции из-за сотрудничества с Ираном. Об этом заявил министр экономики Франции Бруно Ле Мэр.

"Позволим ли мы США быть экономическим полицейским всего мира? Ответ – нет", – сказал он в интервью радиостанции "Европа 1". Ле Мэр сослался на правила ЕС 1996 года, которые, по словам французского министра, позволяют Евросоюзу вмешаться, чтобы защитить европейские фирмы от любых санкций, введенных США, передает Reuters.

Ранее страны Евросоюза утвердили "блокирующий регламент", согласно которому компаниям ЕС запрещается выполнять экстерриториальные санкции США.

8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из ядерного соглашения с Ираном и введении новых санкций в отношении Тегерана, чтобы вынудить иранские власти пойти на переговоры о новом соглашении, которое предусматривало бы более жесткие ограничения, чтобы не допустить создания Ираном ядерного оружия.

После угроз восстановления американских санкций против европейских компаний, ведущих бизнес в Иране, несколько фирм уже ушли из этой страны.

Французская нефтяная компания Total заявила, что откажется от инвестиций в Иран объемом 4,8 миллиарда долларов, если США не сделают для нее исключение. Другая энергетическая компания Engie объявила о планах прекратить инженерно-технические работы в Иране к ноябрю, когда США восстановят санкции.



Лидеры ЕС обещают попытаться сохранить торговлю иранской нефтью, но признают, что это будет нелегко.