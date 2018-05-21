Хиллари Клинтон пришла к выпускникам Йеля с русской шапкой

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон принесла на выступление перед выпускниками Йельского университета шапку-ушанку из России. Видео с её выступлением появилось в Интернете.

Поскольку в Йельском университете существует традиция, согласно которой выпускники надевают на церемонии получения дипломов необычные головные уборы, Клинтон показала им черную меховую шапку-ушанку с кокардой. И заявила в шутку: "Если не можешь победить, присоединяйся к ним".

Клинтон предупредила выпускников о "бурных временах", в которые они вступают после университета, и выразила обеспокоенность набирающей силу политической поляризацией американского общества. Хиллари Клинтон является выпускницей Йельского университета. Она познакомилась в университете со своим будущим мужем Биллом Клинтоном, который стал президентом США в 1993 году.