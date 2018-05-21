Антон Красовский объявил об участии в выборах мэра Москвы

Журналист Антон Красовский заявил, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Москвы. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Красовский заявил, что не собирается выдвигаться против действующего мэра Москвы Сергея Собянина или какого-то другого кандидата. По словам журналиста, он видит свою кандидатуру, как альтернативу "вообще всему тому, что сейчас происходит в этой стране и в этом городе".

На выборах президента России 2018 года Красовский работал в штабе кандидата Ксении Собчак. На выборах 2012 года журналист руководил избирательным штабом бизнесмена Михаила Прохорова.

Выборы мэра Москвы назначены на 9 сентября 2018 года. В них собираются принять участие действующий глава города Сергей Собянин, муниципальный депутат Илья Яшин и бывший депутат Государственной думы Дмитрий Гудков.