Депутаты разрешили голосовать на выборах мэра Москвы за ее пределами

Мосгордума в четверг приняла поправки в Избирательный кодекс, которые позволят голосовать на выборах мэра российской столицы за ее пределами. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Проект поправок в минувший понедельник внес на рассмотрение мэр Москвы Сергей Собянин, который еще не объявил о своем участии в выборах. Изменения могут вступить в силу до начала избирательной кампании в конце мая, передает "Интерфакс". Сами выборы должны состояться 9 сентября.

На сегодняшнем заседании в Мосгордуме упоминалась система "мобильный избиратель", при помощи которой можно было голосовать не по месту прописки на состоявшихся в марте выборах президента России. Ряд наблюдателей тогда сообщали, что новая система позволяет голосовать дважды.

В Мосгордуме утверждают, что дистанционное голосование, в частности, позволит участвовать в выборах тем москвичам, которые во второе воскресенье сентября окажутся на дачах.

В конце апреля депутаты одобрили продление работы избирательных участков во время выборов мэра до 22 часов