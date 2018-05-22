США готовы "сокрушить" Иран. Новая стратегия будет максимально жесткой

Соединенные Штаты намерены резко усилить давление на Иран с тем, чтобы заставить иранское руководство свернуть экспансию на Ближнем востоке и согласиться на пересмотр соглашения об иранской ядерной программе. Об этом в своем выступлении в вашингтонском исследовательском фонде "Наследие" заявил государственный секретарь США Майк Помпео. Выступление Помпео было воспринято американскими наблюдателями как презентация новой американской стратегии в отношении Тегерана.

Через две недели после официального заявления США об отказе выполнять условия соглашения об иранской ядерной программе, Госсекретарь США предупредил, что Вашингтон намерен оказать экономическое, финансовое и, потенциально, силовое давление на Тегеран с тем, чтобы лишить его, как выразился Майк Помпео "карт-бланш" на доминирование на Ближнем востоке.

"Соединенные Штаты предпримут все необходимые шаги, чтобы противостоять и нейтрализовать пагубное влияние Ирана в регионе", – заявил Помпео. Результатом заключенного в 2015 году соглашения о ядерной программе Тегерана, которое восстановило поступление нефтедолларов в иранскую казну, стала повышенная иранская активность в Сирии, Ираке, поддержка повстанцев в Йемене, группировки «Хезболла», уверен Вашингтон. США обеспокоены иранскими работами над баллистическими ракетами. Администрация Дональда Трампа намерена лишить иранские власти доступа к миллиардам и поставить их перед выбором, предупреждает Помпео: им придется решать направлять ли скудные средства на внутренние расходы или тратить драгоценные ресурсы на битвы за границей страны.

Тон Госсекретаря был на редкость решителен. Несколько американских средств информации обратили внимание на глагол "сокрушить" ("crush") в речи Майка Помпео. "Мы обеспечим свободу судоходства в регионе. Мы выйдем на след иранских оперативников и их подручных из группы "Хезболла", действующих по всему миру, и мы сокрушим их", – предупредил Помпео. Он обещает оказать в содружестве с союзниками "беспрецедентное финансовое давление" на Иран. Помпео признал, что восстановление санкций может не понравиться некоторым из союзников США, тем не менее, администрация Трампа не даст спуску иностранным фирмам, нарушающим условия санкций.

Что может заставить Вашингтон изменить эти планы и даже установить дипломатические отношения с Тегераном? Выполнение им двенадцати условий. От официального признания того, что Иран намеревался создать ядерное оружие, до отказа от разработки баллистических ракет, прекращения поддержки радикальных группировок и вывода своих сил из Сирии.

Выступление госсекретаря было встречено одобрительными комментариями американских противников ядерного соглашения с Ираном и тревожными предупреждениями его сторонников, которые восприняли это выступление как завуалированный призыв к смене режима в Иране. Подобные условия, как говорит в интервью CNN Клемент Терм, сотрудник британского Международного института стратегических исследований, заведомо неприемлемы для Тегерана, поскольку они противоречат принципам иранской исламской революции. Критики Тегерана и соглашения говорят, что в этих предложениях нет ничего нового, эти тезисы лежали в основе американской политики в отношении Ирана вплоть до 2015 года, когда администрация Обамы решила отказаться от них.

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Федерика Могерини через несколько часов после выступления Госсекретаря Помпео отметила, что, по мнению ЕС, альтернативы ядерному соглашению с Ираном нет и отказ от него не поможет предотвратить распространение ядерного оружия.

Тем не менее, как говорит собеседник Радио Свобода Ричард Вайц из Гудзоновского института в Вашингтоне, администрация Трампа уже начала осуществлять новую стратегию.

– Мы уже стали свидетелями введения американских санкций не только за поддержку терроризма, нарушение прав человека, за ядерную и ракетную программу, но и за другие действия. Санкции, я думаю, будут расширяться. США наверняка будут действовать в содружестве со странами Персидского залива, которые хотят ограничить влияние Ирана. Я подозреваю, что в результате этих санкций будет нанесен удар по иранской экономике. Но удастся ли достичь поставленной цели: изменения иранского поведения и заключения нового соглашения относительно иранской ядерной программы, сказать трудно. Потому что Иран, скорее всего, будет продолжать получать средства за продажу нефти и это поможет иранским властям, по крайней мере, сохранить лояльность элиты, армии.

– Как вы думаете, многого ли могут добиться Соединенные Штаты, действуя без поддержки европейских союзников?

В иранском случае такие санкции гораздо более ощутимы, чем в российском

– Если американская цель – ограничить влияние Ирана в регионе и не допустить дальнейшей его экспансии, я думаю, эта задача вполне выполнима, поскольку этого желают многие арабские страны. Мало того, ведущие европейские концерны, скорее всего, подчинятся санкциям, несмотря на скепсис европейских столиц, поскольку для них американский рынок несравнимо важней, чем небольшой рынок Ирана. С этим можно сравнить поведение китайских фирм в отношении России. Крупные концерны отказываются от российских контрактов, несмотря на официальную позицию Пекина, потому что им важнее отношения с США. Я думаю, впрочем, в иранском случае такие санкции гораздо более ощутимы, чем в российском.

– Иран требует от европейцев обеспечить выполнение ядерного соглашения в кратчайшие сроки, угрожая отказом от него. Как вы считаете, высока вероятность возобновления Тегераном своей ядерной программы?

– Иранцы оказались в тяжелом положении. Конечно, они могут пригрозить возобновлением ядерной программы и даже заявить о намерении создать ядерное оружие. Но такая тактика сопряжена с большим риском. Это восстановит единый международный фронт против Тегерана. Не исключено, что администрация Трампа как раз рассчитывает на такой ответ иранских властей.

– Как вы думаете, как поведет себя в этой ситуации Москва? Формально, она резко осуждает действия США.

– Действительно, Кремль любит выставлять США в роли нарушителя международного соглашения, действующего в одностороннем порядке. Но он, скорее всего, не хочет видеть превращения Ирана в ядерное государство, он не хочет военной конфронтации вокруг Ирана. Российские заявления имеют определенную пропагандистскую цель, но я не думаю, что Кремль захочет выступить против США из-за Ирана, - считает Ричард Вайц.