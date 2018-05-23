Порошенко посетил испытания противотанковых ракет "Джавелин"

Президент Украины Петр Порошенко посетил один из военных полигонов и проверил готовность к боевому использованию американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". Об сообщает пресс-служба президента Украины.

22 мая впервые в Украине состоялось испытание противотанкового комплекса третьего поколения "Джавелин". Порошенко выразил уверенность, что боевые возможности украинских Вооруженных Сил, подразделений ракетных войск и артиллерии значительно выросли. По его словам, это оборонительное оружие и оно будет применено только в случае наступления Российской Федерации на позиции украинских войск.

Петр Порошенко отметил, что подразделения украинских Вооруженных Сил прошли соответствующие тренинги для использования этого вооружения.

Порошенко отметил, что американские противотанковые комплексы показали очень высокую эффективность. Порошенко поблагодарил всех американских партнеров за поддержку Украины и принятие соответствующего решения о предоставлении противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

Президенту Украины были продемонстрированы контрольные пуски по наземным целям, которые выполнили украинские военнослужащие. Все цели были успешно поражены. Также состоялись учебные запуски ракет украинских ПТРК, в частности "Стугна", которые так же показали высокие результаты.