Фекальная река. Экологическая катастрофа в ЖК под Москвой

Жители подмосковного микрорайона Купелинка требуют от администрации и застройщиков решить проблему с локальными очистными сооружениями (ЛОС), которые отравляют реку и воздух. Аварии на ЛОС приводят к тому, что бытовые сточные воды попадают в реку Купелинка неочищенными. Река загрязнена фекалиями, на улице и в квартирах по ночам стоит невыносимый запах, а уровень сероводорода в воздухе в несколько раз превысил норму.

Дома жилищного комплекса ЭкоВидное не подключены к централизованной системе канализации. Вместо этого застройщик подключил новые дома к локальным очистным сооружениям, которые находятся в 42 метрах от ближайшего дома. Чем больше людей заселялись в новые квартиры, тем чаще стали ломаться очистные сооружения. Пару месяцев назад, с наступлением тепла, жители новостроек почувствовали едкий запах, который значительно усиливался по ночам. В комнаты, которые смотрят на ЛОСы, запах пробивался даже при закрытых окнах.

Тогда активисты решили самостоятельно заказать анализ воздуха у специалистов частной лаборатории. Выяснилось, что в вечер замера уровень сероводорода превысил норму более чем в 30 раз.

Жилищный комплекс ЭкоВидное позиционируется как экологичный микрорайон на берегу реки, окруженный зеленью. А на сайте комплекса покупателям квартир даже обещают «единение с природой». Однако жители выяснили, что на самом деле они проживают в санитарно-защитной зоне очистных сооружений, а ломающиеся ЛОСы находятся менее чем в 20 метрах от детского сада.

К тому же, как выяснили активисты, на берегу той же реки Купелинки находятся водозаборные сооружения застройщика ООО «Телсиком-групп» (подрядчик девелоперской компании MR Group), которые поставляют питьевую воду в жилой микрорайон, детский сад и школу.

Фекалии начали выливаться на улицу, образуя поля аэрации.

Муниципальный депутат Светлана Земцова борется с застройщиком и администрацией с тех пор, как заселилась в новый микрорайон: уже третий год она вместе с другими активистами пытается решить проблему с очистными сооружениями. Рабочая группа, в которую входит Светлана, запросила у застройщика проект очистных сооружений, чтобы сравнить его с реальностью. Представители застройщика не знали, что у Светланы есть красный диплом по специальности инженер водоснабжения и водоотведения. Они выдали ей проект и разрешили осмотреть сооружения. В итоге Светлана отправила четыре листа с замечаниями в «Мособлгосэкспертизу», где очистные сооружения признали неработоспособными. Проект совершенно не соответствует тому, что построили на самом деле.

– Там нет трех ступеней очистки, – говорит Светлана. – Даже бетон, из которого сделаны резервуары, не той марки, которой должен быть. Они сэкономили на всем. Последняя авария – это как раз трещина одного из резервуаров. Фекалии начали выливаться на улицу, образуя поля аэрации. Из-за этого появились дополнительные испарения. В комнате, которая выходит на очистные, мы стараемся вообще не жить, потому что там накапливается сероводород. Этот запах проникает через щели в окнах, с ним невозможно справиться. Раньше там была детская комната, но мы переделали ее под гардероб. У нас только черепаха в той комнате может дышать.

Под покровом ночи приезжал священник, махал кадилом.

Последние два года жители требуют подключить их дома к централизованной системе канализации. Администрация отвечает, что переключение стоков на очистные сооружения Москвы невозможно из-за отсутствия свободных мощностей и отсутствия финансирования со стороны застройщиков на покупку таких мощностей. Максимум, что можно сделать – это построить новые очистные сооружения.

Этой весной, когда ЛОСы начали невыносимо пахнуть, жители соседних домов увидели из своих окон совсем абсурдную картину. На очистные поздно вечером привезли священника, чтобы освятить регулярно ломающиеся ЛОСы.

– Под покровом ночи приезжал священник, махал кадилом. Может мне купить себе запорожец и очень сильно молиться, чтобы он в бентли превратился? – шутит Светлана.

Мы стали участниками какого-то эксперимента.

На сходе жителей ЭкоВидное застройщики пообещали, что выделят деньги на реконструкцию очистных сооружений. Никаких документальных подтверждений они, конечно, не дали. Вскоре после этого выяснилось, что владелец очистных отказался от этих ЛОCов и передал их в управление МУП Видновское ПТО ГХ. Теперь это предприятие будет заниматься ремонтом очистных.

– Приняв в муниципальную собственность очистные, мы приняли кота в мешке, –говорит помощник директора МУП Видновское Сергей Фролов. – Потому что по документам было одно, а по факту другое. Мы с самого начала предлагали проложить трубопровод к нашей городской канализационной станции города Видное. Но федеральное законодательство не запрещает строить локальные очистные сооружения и водозаборы, поэтому мы никакому собственнику не можем запретить построить нормальные очистные. Но таких очистных, как эти, я за свою сорокалетнюю практику еще не видел. Мы поняли, что мы стали участниками какого-то эксперимента. Удивительно, как экспертиза все это пропустила.

Руслан Григорьев вместе с женой переехал в ЭкоВидное осенью прошлого года. В этом году беременная жена Руслана стала чувствовать себя плохо: у нее першило горло, появился кашель и раздражение слизистых оболочек.

– Я увез жену на целый день в Москву, и тогда у нее прекратился кашель, – говорит Руслан. – Но, когда мы вернулись домой, все симптомы возобновились. Мы поняли, что плохо ей только в своем доме, и увезли ее в роддом на две недели раньше, потому что нужно было срочно ее эвакуировать. Когда ребенок родится, мы не вернемся сюда, а переедем к теще в деревню.

Нас медленно убивают, мы почувствовали это на своем здоровье.

Сам Руслан несколько дней после аварии не жил в своей квартире: чтобы сохранить здоровье, он ночевал в машине где-то в Москве. Домой он возвращался только чтобы переодеться и привести себя в порядок.

Когда Григорьевы покупали квартиру, продавец сказал им, что очистные сооружения – это временная мера, а дальше дома подключат к централизованной системе канализации. Потом, когда супруги начали чувствовать запах, представитель застройщика объяснил им, что в реку сливаются всякие отходы в совершенно другом месте, и до жилого микрорайона они доходят по течению.

– Нас медленно убивают, мы почувствовали это на своем здоровье. Мы просто не можем там жить и будем искать другие варианты. Я точно знаю, что решение этой проблемы займет не меньше трех лет: столько времени занимает подключение к централизованным канализационным сетям. Но эти три года нужно отсчитывать только с того момента, как решение будет принято на уровне высшего руководства. Сейчас моя цель – это привлечение к уголовной ответственности тех, кто дал разрешение на строительство этого микрорайона. Чтобы наконец-то посадили человека, который подписал этот документ, зная, что в этом месте просто нет необходимой инфраструктуры. Тогда и другим будет неповадно.

Сейчас ООО «Телсиком-групп», которая является подрядчиком крупной девелоперской компании MR Group, строит на реке Купелинка новый жилой комплекс ЭкоВидное2.0. Он так же позиционируется как экологичный район, «со своей собственной набережной, бесконечной зеленью вокруг и чистым воздухом». Жители ЭкоВидное утверждают, что застройщик планировал подключить новые дома к их неисправным очистным.

– Я бы очень хотел, чтобы люди, которые будут покупать квартиры в новом комплексе, знали про нашу ситуацию, – говорит Руслан. – Потому что им тоже будут обещать, что вскоре все будет нормально. И тогда они могут совершить ту же ошибку, что совершили мы.

Радио Свобода не удалось получить оперативный ответ из Администрации Ленинского муниципального района. На днях во время встречи с жителями ЭкоВидное глава района пообещал, что от запаха удастся избавиться к середине июля, а на создание новых сетей водоотведения уйдет не меньше полугода.

Компания MR Group также не ответила на запрос Радио Свобода.