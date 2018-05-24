На границе с Украиной задержали знакомую обвиняемых по делу "Сети"

На российско-украинской границе задержана знакомая активистов, арестованных по так называемому делу "Сети". По данным портала "ОВД-Инфо", ее зовут Виктория; фамилия в сообщении не приводится.

Молодой человек задержанной Алексей Полтавец рассказал, что автобус Москва-Херсонес, в котором Виктория ехала после визита к родным в Пензе, накануне утром остановили на границе российские полицейские. После этого связь с ней пропала.

Позднее Полтавец дозвонился до пограничников, которые сначала заявили, что у Виктории проблемы с документами, а затем отказались приглашать ее к телефону и предоставлять какую-либо информацию.

"ОВД-Инфо" отмечает, что задержанная и ее молодой человек – пензенские антифашисты, знакомые с обвиняемыми по делу "Сети". Сам Полтавец и еще двое пензенских активистов покинули Россию. Они рассказали, что до этого их задержали в Пензе и пытали, заставляя сознаться в хранении наркотиков.

Осенью 2017 года в Пензе арестовали шестерых антифашистов, в начале 2018 года в Петербурге были отправлены под стражу ещё двое. По версии следствия, активисты создали некую группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма". Виктор Филинков и еще несколько обвиняемых по делу "Сети" сообщили о пытках. Российские правоохранительные органы эту информацию отрицают.