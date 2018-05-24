Большой футбол в Киеве: дорогие отели и гостеприимные горожане

В присутствии мэра Киева Виталия Кличко и амбассадоров УЕФА в центре украинской столицы в четверг, 24 мая, открылся "Фестиваль чемпионов", приуроченный к проведению финальных матчей Лиги чемпионов.

26 мая на столичном стадионе "Олимпийский" состоится игра, в которой в борьбе за престижный клубный футбольный трофей сойдутся испанский "Реал" и английский "Ливерпуль". А 24 мая на киевском стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского пройдет матч женской Лиги чемпионов. В нем сыграют немецкий "Вольсбург" и французский "Лион". Билеты стоят от 70 до 450 евро. Правопорядок в эти дни в Киеве обеспечивают 12 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

О том, что финальные матчи одного из самых популярных футбольных чемпионатов пройдут в столице Украины, стало известно еще в сентябре 2016 года, когда соответствующее решение принял Исполнительный комитет УЕФА. В Союзе европейских футбольных ассоциаций остались хорошие воспоминания об организованном на высоком уровне Украиной и Польшей "Евро-2012". На финальные игры Лиги чемпионов съезжаются тысячи фанатов и звезды футбола со всего мира. Специально для болельщиков обустроили несколько фан-зон, до решающих футбольных матчей пройдет ряд мероприятий, в частности, Ultimate Champions League Tournament. Это мини-турнир по уличному футболу, который традиционно проводится в городах, принимающих финал Лиги чемпионов. Обычно в нем участвуют две команды (сборные легенд обоих финалистов), но в Киеве их будет четыре – "легенды "Реала", "легенды "Ливерпуля", "друзья Андрея Шевченко" (главный тренер сборной Украины по футболу, - РС) и "легенды Лиги чемпионов".

После открытия "Фестиваля чемпионов" все желающие смогли сфотографироваться с главными футбольными трофеями - Кубками женской и мужской Лиги чемпионов, которые в течение минувшего месяца побывали в Херсоне, Мариуполе, Днепре, Одессе, Харькове и Львове. Накануне из-за одного такого трофея разгорелся скандал. Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко дал своей дочери Лизе поиграть кубком Лиги чемпионов. Скриншот соответствующей удаленной фотографии в Instagram опубликован в группе "Спасите мою маму" в Facebook. Также фото с кубком похвасталась в соцсетях и старшая дочь Павелко Анастасия. По правилам Союза европейских футбольных ассоциаций, трофей должен перемещаться под охраной и передаваться только официальным лицам. Публикация фотографий вызвала возмущенные комментарии пользователей соцсетей. Они обратили внимание, что во время посещения Днепра сам Павелко сфотографировался с кубком в храме вместе со священником и сватом Александром Петровским, которого СМИ называют днепровским "криминальным авторитетом". 22 мая огромный кубок Лиги чемпионов УЕФА установили на Софийской площади Киева.

За ночь в отеле - полторы тысячи долларов

В украинской столице ожидают более 50 тысяч футбольных фанатов из Испании, Британии, Германии и Франции. Город рассчитывает получить в свой бюджет от проведения финала Лиги чемпионов около миллиарда гривен (свыше 38 миллионов долларов). Заработать на болельщиках намерен и частный бизнес. Как только 2 мая стали известны финалисты Лиги чемпионов, стоимость аренды жилья в Киеве начала стремительно расти. Цена номеров в гостиницах выросла в среднем в 30-45 раз. Одним из рекордсменов стал киевский отель "Нивки", где номера, обычно стоящие 40 долларов, начали сдаваться за 4,5 тысячи долларов в день. Астрономические цены на жилье шокировали и иностранцев, и украинцев. Возникшая гостиничная лихорадка свидетельствует, что жадность становится украинской национальной чертой, перечеркивая расхваленное гостеприимство, - считает писатель Андрей Кокотюха:

- Обычно в преддверии таких больших событий, как финал Лиги чемпионов, во многих городах мира, принимающих такие матчи, стоимость проживания в отелях немного поднимается. Накануне состоявшейся недавно в Лондоне свадьбы принца Гарри и актрисы Меган Маркл в центральной части британской столицы стоимость номеров в отелях тоже несколько возросла, но не в сто же раз, как в Украине. У нас пользуются любой возможностью заработать, даже если это выглядит дико со стороны. Посмотрите на цены на украинском курорте "Буковель"в Карпатах, там стакан компота стоит 50 гривен (около двух долларов), и дешевле вы не найдете. Такая же тенденция наблюдается и в гостиничном бизнесе в Киеве, который на самом деле бизнесом не является, поскольку здесь сам кто как хочет, так и развивается. У нас нет акционных предложений, как в Европе, а это значит, что никто ни с кем не конкурирует. У нас очень любят монополии и при этом ругают олигархов, которые поднимают свой бизнес только на монополиях. Говорят, что за время войны на востоке Украины мы успели адаптироваться к кризису и сейчас бизнес начал чувствовать себя лучше. Здесь речь идет о такой сакральной вещи как об изменении отношения к футболу. Считается, что футбол - он нужен всем, нужен сейчас и немедленно, и футбольные фанаты готовы выложить огромные деньги только за то, чтобы побывать на своей любимой игре.

Реакция киевлян

На заоблачные цены на проживание в гостиницах, хостелах и квартирах неожиданным образом отреагировали жители столицы - появилось волонтерское движение, создавшее специальную группу в Facebook: "Kyiv Free couch for football fans 26/05/18". С ее помощью не менее тысячи киевлян бесплатно примут в своих квартирах или домах гостей финала. Рассказывает один из участников такой группы, журналист телеканала "Прямий" Юрий Петрушевский:

- Есть такая фраза, что украинцы - гостеприимный народ. Но увидев, во сколько раз в эти дни выросли цены на проживание в гостиницах, увидев объявление, что недостроенный гараж на окраине Киева сдается за 400 долларов, подумал, что это дикость. Посмотрев на все эти цены, мне стало стыдно за всех наших сограждан. Потом я прочитал объявления болельщиков, которые написали, что они забронировали гостиницы за полгода, однако им сообщили, что бронь по разным причинам "слетела", и сейчас они могут забронировать в десять раз дороже, я решил поселить у себя в квартире болельщиков "Ливерпуля" абсолютно бесплатно. И как раз в этот день, это было буквально неделю назад, нашел объявление и группу в социальных сетях, в которой единомышленники из Киева оставляли свои заявки, и буквально через несколько минут мне написали болельщики из Ливерпуля - отец и сын, которые всю жизнь ходят на футбол и посещают все матчи, они написали, что у них "слетела" бронь и они хотят поселиться у меня. А я как раз живу напротив стадиона "Олимпийский" и буду их субботним утром 26 мая встречать в аэропорту, затем покажу им город и наши достопримечательности перед матчем.

Благодаря киевлянам, предложившем собственное жилье болельщикам бесплатно или на сервисе Airbnb по приемлемой стоимости, ценовой ажиотаж в Киеве немного спал.

В интервью Украинской службе "Радио Свобода" мэр Киева Виталий Кличко заявил, что информация об отсутствии перед финалом Лиги чемпионов свободных мест в гостиницах не соответствует действительности, а стремительное повышение цен на жилье градоначальник объяснил мировой практикой.

Реклама "Газпрома" - как вызов украинским патриотам

Несколько дней назад в украинской столице развесили баннеры с упоминанием спонсоров футбольного турнира. Наличие на них логотипа российского "Газпрома" - многолетнего спонсора УЕФА и, в частности, Лиги чемпионов, вызвало негодование у общественности. Как утверждают в Киевской горадминистрации, для них это стало сюрпризом, так как ранее во время переговоров с представителям Союза европейских футбольных ассоциаций было определено, что при организации "Фестивального городка" на рекламных стендах будут размещены все спонсоры, кроме "Газпрома". Патриоты убеждены, что борды с рекламой российской компании появились после вмешательства УЕФА, потребовавшего беспрекословного выполнения своих контрактов. "И чихать хотели футбольные еврочиновники на войну Украины с Россией, что "Газпром" является финансовой базой страны-агрессора. Им важно получить свои миллионы и миллиарды от спонсорских контрактов. Вот такая циничная реальность. Они цинично миллиарды заработают, а украинцы боятся высоких цен на проживание, бесплатный приют еврофанам организовывают", написало интернет-издание UAINFO под фотографией рекламного баннера "Газпрома" на Крещатике с надписью "Зрада?" ("Предательство?"). О еще одной проблеме организаторов матчей Лиги чемпионов рассуждает главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков:

Кто-то из политиков сказал, что если там фигурирует "Газпром", нам такой финал Лиги чемпионов не нужен

- Помимо гостиниц у нас возникла проблема и с рекламой российского "Газпрома". Такое впечатление, что для организаторов эта проблема вообще стала сенсацией. Они не знали, что "Газпром" - это спонсор Лиги чемпионов и что представители "Газпрома" должны присутствовать во время финального поединка. Несколько лет было в запасе, чтобы провести переговоры с УЕФА или, может быть, с самим "Газпромом". Ведь очевидно, что установить в Киеве - столице Украины баннеры с рекламой "Газпрома", это, в лучшем случае, получить разрисованную рекламу. Необходимо было ранее решать этот вопрос, а сейчас вполне серьезно услышал от организаторов, что для них эта проблема стала неприятной неожиданностью. То есть в УЕФА, видимо, должны были войти в положение Украины, в положение оргкомитета и решить этот вопрос сами. Думаю, что наш оргкомитет чрезвычайно далек от организации каких-либо футбольных событий. В 2012 году, когда Украина принимала у себя Чемпионат Европы по футболу, ситуация выглядела совершенно иначе, тогда "нависали" над каждой проблемой, и ими занимался специально созданный оргкомитет "Евро-2012 Украина" во главе с Маркияном Лубкивским. Кто сейчас этим занимается? Я не понимаю. Кто-то из политиков сказал, что если там фигурирует "Газпром", нам такой финал Лиги чемпионов не нужен. То есть, весь мир стоит в очереди за этим событием, чтобы заполучить его любой ценой, а мы тут изображаем из себя... Вот это раздражает безумно. В то же время у Киева есть такие превосходные козыри! Киев - очень красивый город, май месяц, тепло, зелень. В целом неплохие стадионы, которые освежили и привели в порядок. И я все-равно надеюсь, что и титул матча, и прибытие болельщиков "Реала" и "Ливерпуля" создадут здесь неповторимую атмосферу. Тем более, что среди украинских болельщиков, несмотря ни на что, продолжается огромный ажиотаж и в плане билетов, и в плане просто посмотреть в хороших условиях матч "Реал"- "Ливерпуль".

Накануне в Киеве убрали баннеры с логотипом "Газпрома". Как заявил уполномоченный от Киевской городской государственной администрации по вопросам подготовки к финалу турнира Андрей Мирошниченко, властям удалось договориться с УЕФА о демонтаже плакатов с упоминанием российской госкорпорации.

Безопасность, просчеты организаторов и информационные атаки из России

Уверенность в том, что Киев достойно встретит иностранных туристов и футбольных фанатов, во многом основана на опыте проведения в столице шесть лет назад Чемпионата Европы по футболу. Руководивший тогда оргкомитетом "Евро 2012 Украина" дипломат Маркиян Лубкивский называет главным во время проведения финала Лиги чемпионов вопрос безопасности:

- Очень важно, чтобы Украина и наша столица Киев провели финал Лиги чемпионов на самом высоком уровне с учетомуспешного опыта Евро-2012. Финальный матч Лиги чемпионов, как любят говорить в УЕФА, это как финальный матч Лиги Европы плюс 20%. Поэтому готовиться надо было скрупулезно и тщательно. Власти должны постараться, чтобы безопасность всех болельщиков и жителей столицы была обеспечена на самом высоком уровне. Безопасность - это альфа и омега этого, пусть и небольшого, но важного проекта. Это касается безопасности как в чаше стадиона, так и за его пределами. Очень важно, чтобы те, кто обеспечивает безопасность на стадионе, а безопасность там будет обеспечиваться силами УЕФА, силами стюардов, коммуницировали, сотрудничали с полицейскими и другими представителями правоохранительных органов, которые будут находиться за чашей стадиона. Эту проблему и этот аспект я вижу как самый главный.

- Более двух тысяч фанатов "Реала", как сообщило испанское издание AS, вернули свои билеты, так как не сочли возможным путешествие в столицу Украины из-за высокой стоимости перелета и цен на жилье в Киеве. Когда Вы были директором оргкомитета "Евро-2012 Украина", таких проблем не возникало?

- Ситуацию надо было предвидеть и решать эту проблему раньше. Что мы сделали в свое время, когда готовились к Евро-2012, еще за долго до проведения чемпионата - мы заключили контракты с киевскими отелями и со всеми, кто мог принять болельщиков. В этих контрактах был очень жестко регламентирован и вопрос о стоимости проживания. Сейчас этот момент, к сожалению, был упущен. В то же время хотел бы сказать, что вокруг таких крупных турниров и событий всегда очень много информации, и ее часть не соответствует действительности. Я уверен на 100%, что УЕФА, имея огромнейший опыт проведения таких турниров, сделает все возможное для того, чтобы в Киеве был, как говорится, full house (аншлаг - РС), то есть свободных мест не будет. Надеюсь, что большинство болельщиков и "Реала", и "Ливерпуля" смогут прибыть в Киев. Согласно квоте УЕФА, это по 17 тысяч с каждой стороны, но полагаю, что болельщиков будет намного больше, и все они посмотрят матч и довольные вернутся после финала домой".

- Даже футбольная тема используется Россией, которая сама вскоре станет хозяйкой Чемпионата мира по футболу, для дискредитации Украины. Любые промахи украинских организаторов финала Лиги чемпионов становятся поводом для информационных атак кремлевских пропагандистов.

Россия будет делать все для того, чтобы очернить Украину

- Футбольная составляющая является важной частью информационной кампании или информационной войны, которую Российская Федерация продолжает вести против Украины. И это надо знать, помнить и быть к этому готовыми. И не давать малейших зацепок или возможностей стране-агрессору играть на такой информации. Безусловно, что информационно Россия будет делать все для того, чтобы очернить Украину. Для того, чтобы представить нас в невыгодном свете, поэтому это, конечно же, часть войны или агрессии, которая сейчас осуществляется по отношению к Украине. Поэтому не надо давать поводов, я бы так сказал, и надо абсолютно спокойно и четко готовиться к проведению турнира. Не все хорошо с проведением Чемпионата мира по футболу и в России. И мы это тоже знаем. И самая большая угроза для чемпионата мира - это политический бойкот этого крупнейшего спортивного мероприятия в России. Политики многих стран не приедут в Москву или другие российские города именно из-за того, что РФ проводит агрессивную политику не только по отношению к Украине, а, по существу, и ко всему миру", - подчеркнул Маркиян Лубкивский.