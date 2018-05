"Это системная проблема". РФС оштрафован за расизм болельщиков

Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Российский футбольный союз за поведение болельщиков во время матча России и Франции 27 марта 2018 года. Сумма штрафа составила 30 тысяч швейцарских франков (около 30 тысяч долларов США). С жалобой на расистские речевки на матче обратилась организация Fare Network ("Футбол против расизма"), которая борется c дискриминацией в европейском футболе. Другая подобная организация – Kick it out – выразила сомнения в том, что ФИФА предпринимает достаточные усилия, чтобы исключить проявления расизма во время чемпионата мира в России в июне-июле этого года.

Первым на расистские выходки болельщиков обратил внимание фотограф агентства France Press, который указал, что выкрики болельщиков были адресованы, в частности, Полю Погба и Усману Дембеле. Директор Fare Network Пиара Повар особо отметила, что стюарды и охранники, присутствовавшие на матче, не могли не слышать расистских выкриков, но не приняли никаких мер, чтобы их остановить. "Если такое происходит перед самым Чемпионатом мира, то возникает вопрос о том, что будет во время самих соревнований", – сказала Повар.

В заявлении ФИФА по поводу наложенного штрафа говорится, что были проанализированы видеозаписи матча и все сопутствовавшие игре обстоятельства. Fare Network предоставила и собственные видеоматериалы. В результате РФС был признан ответственным за нарушение 58 дисциплинарного кода ФИФА – "проявление расизма". Товарищеский матч Россия-Франция состоялся в Санкт-Петербурге и завершился победой французов со счетом 3:1. Руководство РФС объявило, что выплатит штраф, наложенный ФИФА, но намерено выявить конкретных нарушителей, находившихся на стадионе, и взыскать с них указанную сумму.

Арену "Санкт-Петербург" на Крестовском острове использует для домашних матчей футбольный клуб "Зенит", который в последнее время дважды наказывался Европейской федерацией футбола (УЕФА) за поведение болельщиков во время международных матчей. Во время игры с македонским клубом "Вардар" в рамках Лиги Европы фанаты "Зенита" вывесили плакат в честь Ратко Младича, признанного военным преступником Международным трибуналом по военным преступлениям в бывшей Югославии. В другой раз "Зенит" был наказан за расистские выкрики фанатов в адрес чернокожего игрока клуба "Лейпциг", получившего травму. Бывшие тренеры команды Властимил Петржела и Дик Адвокат признавались, что хотели приобрести темнокожих игроков, но понимали, что руководство клуба этого не хочет. Радикальные фанатские группировки даже выступали на своих сайтах с "объяснениями", почему в "Зените" не должно быть темнокожих. И не понесли за эти откровенно расистские заявления никакого наказания.

​Сотрудники Fare Network признают, что РФС были приняты в меры в отношении клубов, чьи фанаты позволяют себе расистское поведение. В то же время нынешний старший тренер национальной сборной России Станислав Черчесов позволил себе заявить публично: "Я не думаю, что расизм у нас на том уровне, с которым надо бороться".

Мы очень сомневаемся, что ФИФА способна эффективно реагировать на возможные случаи проявления расизма во время проведения Чемпионата мира-2018

Другая организация, борющаяся с проявлениями дискриминации в футболе, – Kick it out – выразила недовольство суммой штрафа, наложенного на РФС. "Kick It Out крайне разочарована решением ФИФА оштрафовать РФС лишь на 30 тысяч швейцарских франков. Мы считаем, что к такому жалкому наказанию привела некомпетентность дисциплинарного комитета организации. Это уже далеко не первый случай связанных с проявлением расизма инцидентов, к которым были причастны российские клубы или болельщики. Мы считаем, что недостаточные действия ФИФА в вопросе проявления расизма в российском футболе приведёт к дальнейшим оскорблениям темнокожих игроков на матчах сборной. Таким образом, мы очень сомневаемся, что ФИФА способна эффективно реагировать на возможные случаи проявления расизма во время проведения Чемпионата мира-2018", –заявил председатель организации лорд Херман Узли.

Координатор Fare Network в Восточной Европе Павел Клименко считает, что главным препятствием в борьбе с расизмом в российском футболе является является отказ руководства РФС признать эту проблему системной. Павел Клименко ответил на вопросы Радио Свобода.

–​ Действительно ли именно ваша организация стала инициатором расследования, которое привело к тому, что Российский футбольный союз был оштрафован?

Есть определенная специфика, и ФИФА – очень бюрократическая организация

– Да. Дело в том, что мы в сотрудничестве с ФИФА реализуем систему наблюдения: отправляем тренированных наблюдателей, которые на многих международных матчах, включая отборочные матчи к чемпионату мира, и сам чемпионат мира впоследствии, ну, и товарищеские матчи сборной России, должны фиксировать случаи дискриминации. Есть определенная специфика, и ФИФА – очень бюрократическая организация, поэтому, к сожалению, мы связаны определенными контрактными обязательствами – не говорить о тех инцидентах, которые находятся в стадии расследования. Но поскольку по этому инциденту уже вынесено дисциплинарное решение, я думаю, в принципе, никакой проблемы не будет, если мы об этом будем говорить публично. Да, в рамках системы наблюдения на международных матчах Fare отправила отчет в дисциплинарный комитет ФИФА относительно этого матча.



–​ Но вы, получается, действуете под эгидой ФИФА, а не независимо от этой организации?

​– Нет, мы действуем независимо от этой организации, но имеем соглашение с ФИФА о том, что они принимают наши отчеты для обработки в своем дисциплинарном комитете.



–​ Штраф, который был наложен на РФС, насколько он, по вашему мнению, адекватен тому, что произошло на стадионе? Это какая-то стандартная сумма? И вообще, играет ли в данном случае роль сумма штрафа, который платит та или иная футбольная ассоциация?

Эти инциденты должны рассматриваться с максимальной серьезностью и должны быть наказаны максимально строго

– Здесь два аспекта. С одной стороны, инциденты, связанные с дискриминацией в футболе, должны быть восприняты и обрабатываться международными футбольными институтами как инциденты наивысшей серьезности. Из-за того эффекта, который они имеют, в первую очередь на игроков, представителей национальных и других меньшинств. Кроме того, это сигнал, который полностью противоречит ценностям футбола, которые декларируют все организаторы соревнований. То есть эти инциденты должны рассматриваться с максимальной серьезностью и должны быть наказаны максимально строго. Но при существующей регуляции, дисциплинарном коде, которым пользуется ФИФА, штраф для сборной – формально наказание за первый инцидент, в отличие от множества российских клубов, у которых случались подобные инциденты.

Товарищеский матч национальной сборной проходит под эгидой ФИФА, то есть это другая юрисдикция. И те инциденты, которые происходили по вине клубов, не могут учитываться как история в юридическом расследовании инцидента на товарищеском матче сборной. Поэтому для сборной России формально – это первый инцидент. По дисциплинарным правилам ФИФА за первый проступок, согласно статье 58 дисциплинарного кода, для игроков предусмотрено минимум пять матчей дисквалификации, а в случае дискриминационного поведения болельщиков первый этап – это как раз 30 тысяч швейцарских франков штрафа.



–​ Инцидент произошел в стране-хозяйке Чемпионата мира по футболу, который начнется уже в ближайшее время. Насколько ФИФА серьезно относится к такого рода инцидентам?

Этот инцидент показывает, насколько глубоко расизм до сих пор является частью культуры болельщиков в России

– Мы не ФИФА, вопрос этот надо адресовать им. С нашей стороны, можно сказать, что этот инцидент перед Чемпионатом мира, безусловно, вызывает обеспокоенность, и особенно так близко к Чемпионату мира. Есть серьезная обеспокоенность относительно того, что может произойти на самом Чемпионате мира. Поскольку тот месседж, который российские организаторы посылали, что, мол, они все держат под контролем, у них единичные инциденты, вот этот месседж опровергается серией инцидентов как на клубном уровне, так и этим инцидентом на товарищеском матче. Этот инцидент, в частности, показывает, насколько глубоко расизм до сих пор является частью культуры болельщиков в России, он не может интерпретироваться просто как единичный инцидент каких-то условных хулиганов. Намного больше усилий должно прилагаться для того, чтобы изменить как раз эту культуру болельщиков.

–​ А как ее можно изменить?



– В первую очередь признать наличие проблемы, понимать ее корни, откуда это все берется, что происходит на трибунах клубов, национальной сборной. Вести превентивную работу, образовательную работу с болельщиками в первую очередь. В последние несколько лет Российский футбольный союз принял несколько регуляторных мер, скажем так, больше внимания уделяет определенным инцидентам, расследованиям их, в частности в этом сезоне. Но, к сожалению, мы не видим реальной образовательной работы, в первую очередь, клубов со своими болельщиками. Очень мало кто артикулирует доминирование крайне правых взглядов среди болельщиков во многих российских клубах как системную проблему, отметают это просто как цепочку не связанных инцидентов.

–​ Ваша организация ведет наблюдение и за российскими клубами, ее представители находятся и на матчах российского чемпионата?

В России, к сожалению, до сих пор инциденты с проявлениями дискриминации трактуются как бессистемные, единичные случаи

– За российскими клубами в международных соревнованиях – да, в национальном чемпионате России – к сожалению, нет. У нас нет системы наблюдения, которая действовала бы на национальном уровне, мы работаем только на матчах ФИФА, на международных матчах. В России на национальном уровне Алексей Смертин назначен координатором РФС по противодействию дискриминации, и он в прошлом году инициировал систему, которая похожа чем-то на нашу. Они тоже отправляют наблюдателей, но у них немного другая методология. Он, собственно, реализует подобную систему на национальном уровне, но к нам она не имеет никакого отношения. Мы действуем на матчах УЕФА и ФИФА, и российские клубы в соревнованиях, в частности, Лиги чемпионов, Лиги Европы, безусловно, довольно часто под нашим наблюдением.



–​ Обычно, когда раздается критика в адрес России, российских клубов, ответ такой: на себя посмотрите! Говорят о том, что такие же проблемы присутствуют и в других странах. Можно ли сравнивать глубину проблемы расизма в российском футболе с какими-то другим европейскими странами?



– Для того чтобы более-менее научно проводить сравнение, нужен определенный массив данных по количеству инцидентов на национальном уровне. Проблема расизма не уникальна, она актуальна для многих стран Европы. Но это ни в коем случае не умаляет важности проблемы в России и ее остроты в первую очередь. Я бы выделил основное отличие от некоторых других стран Европы в плане расизма в футболе – это то, как именно руководящие футбольные органы воспринимают эту проблему, реагируют на нее. В России, к сожалению, до сих пор инциденты с проявлениями дискриминации трактуются как бессистемные, единичные случаи, хотя их количество и взаимосвязь, и повторяемость указывает на обратное. Поэтому именно эта ошибка в понимании и анализе проблемы приводит к тому, что не удается достаточно эффективно бороться в России с расизмом футболе, – полагает Павел Клименко, координатор Fare Network в Восточной Европе.

Нередко в ответ темнокожие спортсмены показывали трибунам оскорбительные жесты и наказывались за это

Многие легионеры российских футбольных клубов жаловались на проявления расизма в свой адрес. В сторону чемпиона мира бразильца Роберто Карлоса, выступавшего за махачкалинский "Анжи", дважды кидали банан. Обезьянье уханье и улюлюкание раздавались в адрес нигерийца Питера Одемвинги, камерунцев Сержа Бранко, Бенуа Бонгва и Андре Бикея, Муссы Маазу из Нигера, бразильца Сантоса Моцарта и многих, многих других. Игрок из Ямайки Эррол Стивенс сталкивался с расизмом даже в собственном клубе "Химки". Нередко в ответ темнокожие спортсмены показывали трибунам оскорбительные жесты и наказывались за это. Болельщики же не несли никакого наказания.

ФИФА разрешит арбитрам прерывать матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году в случае проявления расизма. Чемпионат мира 2018 года по футболу состоится в России с 14 июня по 15 июля, матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах.