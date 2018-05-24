Обвиняемый по "делу 5 ноября" получил три года колонии

Тверской районный суд в Москве приговорил к трем годам колонии общего режима Вячеслава Шатровского, признав его виновным в применении насилия к полицейскому во время массовых задержаний 5 ноября 2017 года. Об этом сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо".
Решение суда совпадает с требованием прокуратуры.
Шатровский был задержан 5 ноября 2017 года на Пушкинской площади в Москве. При проверке документов он якобы несколько раз ударил полицейского по голове. При этом сам Шатровский во время задержания получил открытую черепно-мозговую травму.
5 ноября в нескольких городах России по подозрению в подготовке "революции" были задержаны около 500 человек. В их числе случайные прохожие, подростки, журналисты и участники чтений Адама Смита. Возбуждено уголовное дело о "призывах к массовым беспорядкам и терроризму".
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