Прокуратура требует 3 года колонии для обвиняемого по "делу 5 ноября"

В Москве на заседании суда по делу Вячеслава Шатровского прокурор потребовал для него наказание в виде трех лет лишения свободы. Шатровского обвиняют в нападении на сотрудника полиции во время массовых задержаний 5 ноября 2017 года. Об этом сообщает проект ОВД-Инфо.

Полицейский, который якобы пострадал от рук обвиняемого, оставил наказание на усмотрение суда.

Шатровский был задержан 5 ноября 2017 года на Пушкинской площади в Москве. При проверке документов он якобы несколько раз ударил полицейского по голове. При этом сам Шатровский во время задержания получил открытую черепно-мозговую травму.

5 ноября в нескольких городах России по подозрению в подготовке "революции" были задержаны около 500 человек. В их числе случайные прохожие, подростки, журналисты и участники чтений Адама Смита. Возбуждено уголовное дело о "призывах к массовым беспорядкам и терроризму".

В Санкт-Петербурге после протестной акции "Он нам не царь" был арестован на два месяца активист Михаил Цакунов. Его обвиняют в том, что он выбил зуб сотруднику полиции, когда тот пытался отобрать у него надувную утку.

В Нальчике активиста общественной организации "Вольный аул" Аслана Иритова, у которого ампутированы кисти обеих рук, обвинили в попытке задушить полицейского пальцами. 31 октября 2017 года он якобы напал на сотрудника правоохранительных органов во время обыска в своем доме.