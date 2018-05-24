Журналисты требуют лишить Слуцкого международных регалий

Российский независимый Профсоюз журналистов и работников СМИ призвал канцлера Почетного легиона генерала Бенуа Пуга и правящего князя Монако Альбера II обратить внимание на поведение главы комитета Государственной думы России по международным делам Леонида Слуцкого.

По мнению авторов обращения, действия политика, которого несколько журналисток обвинили в домогательствах, бросает тень на звания офицера Почетного легиона и кавалера ордена Гримальди, которые присвоены Слуцкому.

"Слуцкий демонстративно отказывается выполнять не только негласные правила, но и писаные законы, от обязанности декларировать свое имущество до правил дорожного движения", – говорится в заявлении.

В марте Профсоюз призвал Парламентскую ассамблею ОБСЕ прекратить взаимодействие со Слуцким. Журналисты тогда выразили уверенность, что только международное осуждение и остракизм способны заставить Слуцкого публично извиниться и сдать депутатский мандат, говорится в письме.

Накануне представители нескольких общественных организаций направили в нижнюю палату российского парламента письмо с требованием ввести наказание за сексуальные домогательства депутатов Госдумы.

О домогательствах со стороны Слуцкого ранее заявили продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук, заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе и журналистка Би-би-си Фарида Рустамова. Сам депутат все обвинения отвергает. Комиссия Государственной думы России не нашла "нарушения поведенческих норм" в действиях депутата, а журналисткам предложила обратиться в правоохранительные органы. После этого несколько российских СМИ отказались освещать деятельность Госдумы.