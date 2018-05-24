МАГАТЭ: Иран соблюдает ядерное соглашение 2015 года

Иран сохранил свою ядерную программу в рамках основных ограничений, наложенных соглашением 2015 года с мировыми державами, несмотря на выход США из так называемой "ядерной сделки". Об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), распространенном 24 мая.

В своем первом таком докладе с тех пор, как президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения, Международное агентство по атомной энергии заявило, что Иран соблюдает ограничения на уровне, на котором он может обогащать уран, сохраняет запас обогащенного урана и соблюдает соглашение по другим параметрам.

МАГАТЭ сообщило, что запасы обогащенного урана Ирана остались в пределах 300 килограммов, установленных по соглашению, в соответствии с которой Тегеран ограничил свою ядерную деятельность в обмен на освобождение от санкций.

Однако МАГАТЭ упрекает Иран за то, что он препятствует так называемым инспекциям "дополнительного доступа" в соответствии с Дополнительным протоколом МАГАТЭ, который Иран должен исполнять в соответствии с соглашением.