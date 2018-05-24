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В Нью-Йорке продюсер Харви Вайнштейн может сдаться полиции

Харви Вайнштейн и его супруга Джеорджина Чапман

В Нью-Йорке продюсер Харви Вайнштейн, неоднократно обвинявшийся в сексуальных домогательствах, может сдаться полиции, сообщает New York Daily News. По данным New York Times, полицейские планируют задержать Вайнштейна в пятницу, 25 мая.

Отмечается, что ему будут предъявлены обвинения как минимум в одном случае изнасилования — певица Люсия Эванс заявила, что в 2004 году Вайнштейн принудил её к оральному сексу.

Многочисленные обвинения в изнасилованиях и сексуальных посягательствах вызвали в США к жизни движение #MeToo, которое продемонстрировало большое число жертв сексуальных домогательств.

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