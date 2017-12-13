Сальма Хайек обвинила продюсера Вайнштейна в домогательствах

Американская киноактриса Сальма Хайек заявила в своей статье, опубликованной в "Нью-Йорк таймс", что ее отказы в приставаниях продюсера Харви Вайнштейна привели к кошмарному опыту при созданию фильма-биографии художницы Фриды Кало в 2002 году под названием "Фрида". "В течение многих лет он был моим монстром", - написала Хайек в тексте, опубликованном в среду.

Хайек, которая регулярно снималась в фильмах, выпущенных Miramax и которые продюсировал Вайнштейн в 1990-х годах, воздала должное Вайнштейну за помощь на начальном этапе своей карьеры. Но сказала, что кино-магнат регулярно появлялся у её двери "по ночам, возле кажой гостиницы, от места к месту". Её отказы - от массажей, совместных душей и секса - вызвали его гнев.

Когда Хайек предложила снять фильм "Фрида" Мирамаксу, Вайнштейн предъявил "возмутительные требования с точки зрения окупаемости". Хайек сказала, что он настаивал на переписывании сценария, большем финансировании и, самое страшное, на съемку постельной сцены с полной наготой. Чтобы закончить то, что стало делом жизни для Хайек, она согласилась. Однако у нее произошлел нервный срыв во время съемки этой сцены. "Дело было не в том, что я была обнаженной с другой женщиной," - написала она. "Это было потому, что я была обнаженной с ней для Харви Вайнштейна".

Фильм принес доход в 56,3 миллиона долларов во всем мире и получил шесть номинаций на премию "Оскар", из которых выиграл две.

Десятки женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах, и многие заявили, что он изнасиловал их. Вайнштейн, который в настоящее время находится под следствием в связи с сексуальным насилием в четырех городах США, отрицает все утверждения. Представители Вайнштейна не комментируют эти сообщения.