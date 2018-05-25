"Здесь можно опасаться всего". Избили оппозиционера Николая Кавказского

В центре Москвы неизвестные избили правозащитника, члена партии "Яблоко", бывшего "узника Болотной" Николая Кавказского. Это произошло около полуночи у станции метро "Площадь Революции". Николай Кавказский подал заявление в полицию, после чего вызвал скорую помощь, которая отвезла его в больницу. "Сотрясения и переломов нет. Только ушибы и ссадины", – написал он позже в твиттере

Нападавших было не меньше шести человек, – рассказал Николай Кавказский Радио Свобода:

– Я возвращался вечером с товарищем. Мы решили прогуляться от Новокузнецкой до Площади Революции (на Новокузнецкой были дебаты по праймериз партии "Яблоко" по кандидатам в мэры). Собственно, около площади Революции группа из 6-7 человек напала на меня и избила. Скорее всего, это произошло из хулиганских побуждений и не связанно с моей политической деятельностью. Били меня по голове (много ударов), по туловищу. Сколько точно человек – не знаю, потому что не видел. Продолжалось где-то минуту, может быть, полторы. Потом собрались люди, и хулиганы убежали.

– А что могло их спровоцировать, на ваш взгляд?

– Я думаю, что их ничего не спровоцировало. Они просто искали кого бы побить.

– Вы запомнили нападавших? Смогли бы их опознать?

– Я, честно говоря, не готов ответить на этот вопрос. Но там много видеокамер. Я сейчас нахожусь в травмпункте, потом пойду в полицию. И в полиции обещали, что они будут смотреть записи с видеокамер.

– В полиции нормально ваше заявление приняли?

Изобразят какую-то бурную деятельность, а потом это все закончится ничем

– Когда я подавал заявление ночью, то они абсолютно индифферентно к нему отнеслись. А утром мне оттуда позвонили. Видимо, они увидели реакцию в СМИ, поэтому решили не спускать на тормозах.

– На ваш взгляд, есть надежда, что будет нормальное расследование?

– Я думаю, что нет. Потому что в 2015 году на меня напали по политическим мотивам. Там тоже вначале полиция достаточно сильно возбудилась. Мне даже звонил начальник отделения полиции Северного Медведкова, а потом все это спустили на тормозах. Я думаю, что в этот раз будет абсолютно то же самое. Сейчас вот они изобразят какую-то бурную деятельность, а потом это все закончится ничем.

(В сентябре 2015 года трое неизвестных напали на Николая Кавказского, когда он агитировал избирателей голосовать за него на выборах муниципальных депутатов в московском районе Северное Медведково. Когда он подошел к подъезду одного из жилых домов, трое стоявших рядом мужчин увидели у него в руках агитационные листовки партии "Яблоко", кандидатом от которой выступал Кавказский, после чего нанесли ему около 30 ударов руками и ногами. Оппозиционер отметил, что нападавшие были пьяны).

– А почему вы уверены, что сейчас это не связано с вашими политическими взглядами или общественной деятельностью?

– Мне кажется, что это была просто компания гопников.

– Ну, гопников тоже порой используют «в политических целях»...

– Я не исключаю этого, но почему-то мне кажется, что это просто хулиганы.

– А насколько ваши политические взгляды влияют на вашу частную жизнь? Не приходят ли вам угрозы, например, в соцсетях?

– В соцсетях, естественно, мне приходят угрозы, но я бы не сказал, что очень часто.

– То есть вы живете, не опасаясь за свое здоровье?

– Нет, так я не готов сказать. Потому что вы сами понимаете, в каком мы живем государстве. Здесь можно опасаться всего, чего угодно. Тем более, после флэш-моба "Кадыров - позор России", в котором я участвовал, в том числе про меня был сюжет на грозненском телевидении. И как я после этого могут жить, не опасаясь?! Но, я думаю, что конкретно этот случай с политикой не связан.

– Насколько вы сейчас активный участник уличных протестов?

– Я хожу на митинги и был одним из организаторов митинга на проспекте Сахарова за свободный интернет. Он был организован "Яблоком", ПАРНАСом и другими демократическими силами.

– А как вы относитесь к тем массовым акциям протеста, которые состоялись по призыву Алексея Навального?

– Я считаю, что вот так выводить людей на несогласованные акции, как выводит Навальный, – это не совсем ответственно, тем более, когда ему предлагают согласованную площадку. В любом случае, я как сотрудник правозащитной организации оказываю помощь тем, кто преследуется полицией за участие в этих акциях.

В 2012 году Николай Кавказский был обвиняемым по так называемому "Болотному делу". Власти России считают события на Болотной площади 6 мая 2012 года массовыми беспорядками. Кавказский провел под арестом почти полтора года. В декабре 2013 года его амнистировали. Он вину не признал. В ноябре 2017 года Европейский суд по правам человека постановил, что Россия должна выплатить Кавказскому компенсацию в 10 тысяч евро за нарушения во время задержания и суд.