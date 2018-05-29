Instagram в Ленинграде, Абрамович в Тель-Авиве

Доброе утро!

Российская федеральная служба исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщает, что здоровье голодающего с 14 мая украинского кинорежиссера Олега Сенцова особо не ухудшилось, но он согласился на поддерживающую терапию. К голодовке Сенцова присоединился осужденный на 2,5 года за участие в акции “Он нам не Димон” Станислав Зимовец.

Роскомнадзор пригрозил компании Apple нарушить работу App Store, если они не уберут из магазина приложение Telegram. Ответа из Калифорнии будут ждать месяц. Напомним, что Telegram, по версии российских властей, виноват в том, что им якобы пользовались организаторы теракта в петербургском метро. Руководство Telegram это отрицает, руководство Следственного комитета, похоже, тоже: “Instagram надо закрывать, потому что теракт в Ленинграде в прошлом году был совершен при помощи Instagram”, – сказал глава СК Александр Бастрыкин съезду уполномоченных по правам детей. Куда детям теперь постить фоточки, Бастрыкин не объяснил.

С больными тоже проблемы. Депутат Думы Екатеринбурга от ”Единой России” Николай Косарев сказал в интервью, что излишне деятельно спасать недоношенных младенцев и перенесших инсульт граждан, может, и не надо, потому что они потом становятся обузой для государства. Или даже начинают “формировать предпосылки к дискредитации органов власти”: именно с такой формулировкой саратовская организация помощи больным сахарным диабетом внесена решением суда в реестр иностранных агентов.

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу 395 российских общин “Свидетелей Иеговы” и 11 жалоб россиян, осужденных за публикацию свастики.

Глава кемеровского отделения МЧС рассказал, что после пожара в “Зимней вишне” в ведомстве начались массовые увольнения, но его все равно арестовали на два месяца. Главы Якутии и Магаданской области просто тихо ушли отставку.

Богатые тоже плачут (простите):

Роман Абрамович репатриировался в Израиль на частном самолете и прямо в аэропорту стал самым богатым гражданином этой страны. Британскую визу ему так и не дали, а суд швейцарской газете, сообщившей о том, что ему было отказано в виде на жительство в Швейцарии, он проиграл.

репатриировался в Израиль на частном самолете и прямо в аэропорту стал самым богатым гражданином этой страны. Британскую визу ему так и не дали, а суд швейцарской газете, сообщившей о том, что ему было отказано в виде на жительство в Швейцарии, он проиграл. Кипрские банки начали закрывать счета россиян (в том числе и тех, кто уже успел купить очень дорогой кипрский паспорт) после того, как страну посетили представители Минфина США. Финансовые эксперты советуют им возвращать деньги в Россию. Можно и самим возвращаться : Путин поручил генпрокурору Чайке и директору ФСБ Бортникову разобраться со списком опальных российских бизнесменов, желающих вновь увидеть родину.

: Путин поручил генпрокурору Чайке и директору ФСБ Бортникову разобраться со списком опальных российских бизнесменов, желающих вновь увидеть родину. Тем более, что в России масса возможностей для развития бизнеса: попавшая под американские санкции группа En+ Олега Дерипаски просит у государства льготы, предоставление которых увеличит цены на электричество в Сибири на 12% и поднимет стоимость услуг ЖКХ в Иркутской области. Это на фоне того, что правительство и так готовит повышение НДС с 18 до 20%.

Сегодня Совет безопасности ООН будет обсуждать ситуацию в Украине. Российская риторика в отношении Украины остается прежней: “Газпром” утверждает, что решение Стокгольмского арбитража, в соответствии с которым российская компания должна выплатить украинскому “Нафтогазу” 2,56 млрд долларов, написали не судьи, а “иное лицо”. Это будто бы доказано посредством изучения текста “с привлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста”.

Здесь – с привлечением атамана казачьего общества “Ховрино” – рассказывается, что делают российские наемники в Сирии и других странах, где они появляются (спойлер: “в сиюминутных целях решают бизнес-проблемы”). Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) узнала имя еще одного гражданина России, погибшего в Сирии во время обстрела 23 мая. Это Александр Филимонов. Здесь читайте истории россиян, которые мечтали попасть и попали в частные военные компании.

Президент Италии поручил сформировать техническое правительство бывшему чиновнику МВФ Карло Коттарелли. Если парламент утвердит предложенный им кабинет, внеочередные выборы пройдут в январе, если нет – то раньше. Популистские партии, у которых из-за решения президента не получилось сформировать правительство меньшинства, грозят ему импичментом.

Закончим на героической ноте. В Париже нелегальный мигрант из Мали спас ребенка, забравшись по балконам на четвертый этаж, стал героем всей страны и получит гражданство по ускоренной схеме.

Три ссылки сегодня странные.

“Пьер Паоло Пазолини, абсолютно литературный, высоко образованный человек, поэт, тем не менее близок, на мой взгляд, с Шукшиным”. Странные параллели проводит Наум Клейман в разговоре с Борисом Куприяновым о кино и литературе.

Плагиат и коллаж легко перепутать. Поэтому вот целый трактат о плагиате (фрагмент из книги Ричарда Коэна “Писать как Толстой. Техники, приемы и уловки великих писателей”), а вот отрывок из книги историка Колина Роу и архитектора Фреда Кеттера “Город-коллаж” – о том, как без отвращения воспринять в общем-то отвратительный современный город.

И наконец эссе о советском декадансе или рассказ о микроскопических беспозвоночных, которые точно доживут до конца света (как некогда советские декаденты).

Искренне ваши,

Семь-сорок

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