Суд оштрафовал организатора митинга "За право быть гражданином"

Суд в Иркутске признал организатора митинга "За право быть гражданином" Марию Рабинович виновной в нарушении порядка проведения публичной акции. Во время митинга, который состоялся 5 мая и был согласован с городской мэрией, звучали призывы к участию в несанкционированном шествии "Он нам не царь". Рабинович как организатор якобы не пресекла эти призывы, сообщает "Сибирь.Реалии"

Судья назначил активистке штраф в размере 10 тысяч рублей. Ранее правоохранительные органы обвиняли Рабинович в бездействии, которое повлекло за собой препятствия для свободного передвижения автотранспорта по улицам Иркутска.

За публичные акции 5 мая были осуждены три сторонника Алексея Навального. 24 мая суд назначил волонтеру Иркутского штаба Навального Александре Шинкаревой 50 часов обязательных работ за организацию несанкционированного шествия "Он нам не царь". 15 и 18 мая по этой же статье осудили сотрудников штаба Навального Захара Сарапулова и Сергея Беспалова. Суд назначил Сарапулову штраф в размере 150 тысяч рублей. Беспалов получил 30 суток ареста.