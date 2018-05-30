Год великого перелома. Эфир в 21:05

Студенческие волнения и забастовки рабочих во Франции, антивоенные митинги в США, "пражская весна", "культурная революция" в Китае и советское вторжение в Чехословакию - все это 1968-й, одна из ключевых дат мировой истории. Почему столько трансформаций сошлись в одной точке во времени, как 1968-й повлиял на современный мир, и возможно ли повторение такой всемирной революции? Эфир в 21:05.