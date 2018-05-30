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Археология

Год великого перелома. Эфир в 21:05

Студенческие демонстрации во Франции в мае-июне 1968 года

1968-й как основание современного мира

Студенческие волнения и забастовки рабочих во Франции, антивоенные митинги в США, "пражская весна", "культурная революция" в Китае и советское вторжение в Чехословакию - все это 1968-й, одна из ключевых дат мировой истории. Почему столько трансформаций сошлись в одной точке во времени, как 1968-й повлиял на современный мир, и возможно ли повторение такой всемирной революции? Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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