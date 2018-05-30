Запад, журналисты, правозащитники - об убийстве Бабченко

Международные журналистские и правозащитные организации, страны Запада осуждают убийство в Киеве российского журналиста, критика Кремля Аркадия Бабченко и призывают расследовать его.

С соответствующими заявлениями выступили Комитет защиты журналистов, Amnesty International, ОБСЕ, Совет Европы.

В заявлении Amnesty International утверждается, что убийство Бабченко является иллюстрацией "трагической неспособности" властей Украины защитить гражданское общество и журналистов, в том числе тех, кто критикует российские власти.

В посольстве США на Украине осудили убийство Бабченко и напомнили, что это не первое убийство критика Кремля, в том числе за пределами России.

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон написал, что он "потрясен" убийством Бабченко, "еще одного известного российского журналиста", и призвал добиться наказания виновных.

Скорейшего расследования убийства потребовал МИД Германии.

Убийство Бабченка осудил Европейский Союз, также потребовав расследования.

Украинские власти возложили ответственность за убийство Аркадия Бабченко на Россию. По мнению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, в Москве не простили журналисту его "честности и принципиальности". Глава МИД Украины Павел Климкин сказал, что Киев готов сотрудничать с международными организациями при проведении расследования.

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал обвинения Киева в адрес Москвы "печальной модой". Россию, по его словам, не в первый раз "голословно и бездоказательно" обвиняют. МИД России возложил на Украину ответственность за безопасность журналистов на ее территории.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что в Кремле соболезнуют родным Бабченко, а глава Совета Федерации Валентина Матвиенко напомнила, что он "воевал за Россию", и сказала, что Россия должна позаботиться о его семье.

В России и Украине сегодня проходят акции памяти убитого журналиста.

Аркадий Бабченко был убит в Киеве 29 мая тремя выстрелами в спину.

Журналист выступал с резкой критикой Кремля. В прошлом году он уехал из России, утверждая, что получает угрозы.