Бабченко: "Цель покушения на меня - "расшатывание" ситуации"

Журналист Аркадий Бабченко заявил на пресс-конференции в Киеве, что целью покушения на него было "расшатывание" ситуации на Украине. По словам Бабченко, у него нет информации о том, кто именно мог организовать покушение.

Журналист верит в версию о причастности российских спецслужб, на которой настаивает Служба безопасности Украины. Бабченко заявил, что не думал о стандартах журналистики, во время того, как планировалась инсценировка его смерти. Журналист подчеркнул, что главным для него было – "остаться в живых и обезопасить семью".

Сообщения об убийстве в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко появились 29 мая. На следующий день стало известно, что журналист жив. Он появился на брифинге Службы безопасности Украины. Убийство Бабченко было инсценировано в рамках операции СБУ.

Служба безопасности Украины заявила о задержании подозреваемого в подготовке покушения, которому, как утверждается, заплатили 30 тысяч долларов. Это гражданин Украины; по данным СБУ, он был завербован российскими спецслужбами. Утверждается, что помимо нападения на Бабченко российские спецслужбы также готовили теракты в Киеве.

Уголовное дело по статье "Умышленное убийство", которое полиция возбудила 29 мая, переквалифицируют на теракт. Его расследованием займется Служба безопасности Украины (СБУ), сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в спецслужбе.