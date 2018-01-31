ЕСПЧ рассмотрит жалобу активистки, осужденной за призывы к сепаратизму

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу от кубанской активистки Дарьи Полюдовой, осужденной по обвинению в призывах к экстремизму и сепаратизму. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката Полюдовой.

Активистка считает, что российские власти нарушили ее право на свободу выражения мнения и право на личную неприкосновенность. Суд в Страсбурге попросил правительство России представить свою позицию по жалобе Полюдовой.

​20 октября 2017 года Полюдова вышла на свободу после почти двух лет в колонии-поселении.

Активистку осудили в 2015 году. Суд посчитал ее виновной в призывах к сепаратизму и экстремизму. Поводом для этого стал репост картинки с текстом "Этнические украинцы Кубани хотят присоединиться к Украине" на странице Полюдовой в социальной сети. Также причиной для обвинения стала запись, в которой Полюдова спрашивала, почему россияне, подобно украинцам, не могут свергнуть режим. Суд отказывал ей в условно-досрочном освобождении. Из-за жестокого обращения в колонии Полюдова несколько раз объявляла голодовку.

Правозащитный центр "Мемориал" включил активистку Полюдову в список российских политзаключенных.