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В Москве задержана кубанская активистка Дарья Полюдова

Дарья Полюдова (архивное фото 2015 года)

В Москве на Манежной площади задержана кубанская активистка Дарья Полюдова. Об этом она сообщила по телефону горячей линии ОВД-Инфо. По ее словам, причиной задержания стала ленточка в цветах украинского флага у нее на одежде.

Полюдова стояла с одиночным пикетом, протестуя против выборов. Полицейские говорят, что отведут активистку пешком в ОВД "Выхино".

20 октября 2017 года Дарья Полюдова вышла на свободу. 21 декабря 2015 года она была приговорена к двум годам лишения свободы в колонии-поселении за публикации в соцсети "ВКонтакте". Суд счел их призывами к экстремизму и сепаратизму.

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