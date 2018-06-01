“Два зуба выпало”. Герман, “Шмайсер” и Пивоварник

Доброе утро!

Сегодня 19-й день голодовки украинского кинорежиссера Олега Сенцова, отбывающего 20-летний срок в колонии российского города Лабытнанги за полярным кругом. Ксения Собчак связалась с Сенцовым из кабинета своей матери в Совете Федерации. Свое состояние он описал так:

Цинги никакой нет. Ну, два зуба выпало, ничего страшного. Остальные крошатся.

Прекращать голодовку до удовлетворения ее условий (освобождения всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах) Олег Сенцов не намерен. К его голодовке присоединился осужденный по одному делу с ним Александр Кольченко. На сегодня и завтра намечена глобальная акция в поддержку Сенцова.

В Киеве на 60 дней арестован Борис Львович Герман, подозреваемый в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко. Герман – исполнительный директор украинско-немецкого совместного предприятия “Шмайсер”, занимающегося изготовлением оружия. Он работал помощников двух народных депутатов Украины, его отец – влиятельный бизнесмен, а шурин – бывший председатель Высшего арбитражного суда Украины. В суде Герман заявил, что, “заказывая” убийство Бабченко киллеру, он работал на контрразведку – по его словам, организацией терактов в Украине занимается “частный фонд Путина”, сотрудник которого Пивоварник (он же Пивоваркин) якобы и обратился к нему с просьбой организовать покушения на 30 человек. А в СБУ этого не знали, потому что там много “кротов”. Прокурор утверждает, что Герман лжет и с контрразведкой никак не связан.

Исполнителем несостоявшегося преступления является бывший монах, волонтер “Правого сектора” Алексей Цимбалюк. Здесь интервью с его другом Родионом Шовкошитным.

Сам Аркадий Бабченко дал интервью “Би-би-си” (в котором подробно описывает, что происходило в процессе “убийства” и после него) и пресс-конференцию. По его словам, целью покушения на него было “расшатывание ситуации” в Украине. Он намерен получить украинское гражданство (для этого нужно отказаться от российского). Когда он согласился участвовать в инсценировке покушения, вопросы репортерской этики его не волновали.

Зато они волнуют мировую прессу и журналистские организации. Комитет защиты журналистов (CPJ) адресовал украинским властям список вопросов, без ответов на которые невозможно оценить оправданность действий СБУ. Пока этих ответов нет.

В Грузии после протестов активистов ушел в отставку главный прокурор Ираклий Шотадзе. Протестующие требуют отставки правительства. Повод – слишком мягкие приговоры суда об убийстве двух подростков и подозрение в том, что одному из предполагаемых убийц вообще удалось избежать суда, потому что его отец – бывший сотрудник прокуратуры. Премьер-министр уходить в отставку отказался.

В Казахстане Совет безопасности наделен конституционным статусом, а его пожизненным председателем назначен Нурсултан Назарбаев.

В России по решению Роскомнадзора блокируется белорусский оппозиционный сайт Charter97.org (в Беларуси он тоже блокируется), основатель Telegram Павел Дуров утверждает, что после требования Роскомнадзора удалить Telegram из App Store компания Apple начала блокировать обновления мессенджера (а это затрагивает пользователей по всему миру).

Все прочее в России – судебно-правоохранительное:

Пропала часть наличности, конфискованной у осужденного на 13 лет бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина.

Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев этапирован в колонию.

Продлен арест главе грозненского “Мемориала” Оюбу Титиеву (он сидит с января после того, как у него изъяли марихуану – подброшенную, по его словам).

История об изнасиловании девушки с аутизмом во Владикавказе и отказе властей это преступление расследовать – тут, рассказ об избиении москвича с аутизмом в полиции – здесь.

В Италии ставленник двух популистских партий Джузеппе Конти вторично получил мандат на формирование правительства – после того, как это не удалось сделать бывшему чиновнику МВФ Карло Коттарелли. Если президент примет предложенный состав кабинета, министры принесут присягу сегодня, после чего парламент должен будет выразить им доверие.

Сегодня вступают в силу американские пошлины на ввоз стали и алюминия из Европы, Канады и Мексики. Евросоюз считает это протекционизмом и собирается жаловаться в ВТО, власти Канады и Мексики, а также крупный американский бизнес тоже недовольны решением Дональда Трампа.

Глава российского МИДа Сергей Лавров съездил в Пхеньян, где впервые встретился с северокорейским вождем Ким Чен Ыном (и пригласил его в Москву). Сегодня пройдут очередные переговоры между Северной и Южной Кореей – в рамках подготовки встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Состоится ли она, так и не ясно.

Зато все ясно в трех ссылках:

Книжки. Отрывок из мемуара режиссера Евгения Гришковца, который только что попал в шортлист “Большой книги”, а кто не хочет Гришковца – тому главы из книги двоюродного брата Владимира Набокова Николая (тоже Набокова) “Старые друзья и новая музыка” – о счастливом детстве в России.

Картинки. Рекомендации Валентина Дьяконова о том, как смотреть работы Жан-Мишеля Баския, или объяснения, почему “Лежащая обнаженная” Модильяни – это шедевр.

Наука. Отрывок из книги генетика Стивена Монро Липкина и научного журналиста Джона Луома об инсулиноподобном факторе роста, влиянии питания родителей на их еще не родившихся детей и возможности передачи стресса из поколения в поколение.

Спокойных вам выходных!

Искренне ваши,

Семь-сорок

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