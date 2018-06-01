В Ингушетии активиста будут судить за возбуждение вражды к Евкурову

В Ингушетии в суд передано дело правозащитника Магомеда Хазбиева, которого обвиняют в возбуждении вражды к главе республики Юнус-Беку Евкурову, правительству, представителям судебной системы, силовых и властных структур. Об этом сообщает адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Андрей Сабинин.

По словам юриста, процесс расследования и утверждения обвинительного заключения был "беспрецедентно стремительным". Поводом для обвинения Хазбиева послужило его интервью для одного из сайтов. По мнению экспертов правоохранительных органов, опубликованный материал содержит оскорбительные и уничижительные высказывания в адрес руководства Ингушетии. Также в тексте были обнаружены "признаки побуждения к смене власти, действующей в республике". Адвокат Хазбиева назвал результаты экспертизы "абсурдными".

​Правозащитника задержали 11 января в Назрани, с тех пор его содержали в спецкорпусе СИЗО, в одиночной камере под видеонаблюдением. Вернуться в Ингушетию и дать показания он решил сам. Вину Хазбиев не признает и считает, что его преследуют за оппозиционную и правозащитную деятельность.

Магомед Хазбиев – бывший председатель регионального отделения партии ПАРНАС. Он неоднократно критиковал ингушское правительство и президента России Владимира Путина. У себя на родине он подвергался преследованиям со стороны властей. В 2014 году он посетил Киев, чтобы выразить поддержку демонстрантам, выступавшим за интеграцию Украины с ЕС.