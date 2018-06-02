Bloomberg: Дерипаска хочет продать часть доли в "Группе ГАЗ"

Российский бизнесмен Олег Дерипаска собирается продать часть своей доли в "Группе ГАЗ", намереваясь тем самым вывести автомобильную компанию из-под американских санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По их данным, предприниматель ведет переговоры с миноритарными инвесторами холдинга "Русские машины".

Подтверждения этой информации со стороны представителей Олега Дерипаски пока нет.

На этой неделе Bloomberg также сообщало, что власти США готовы снять санкции с группы En+ Дерипаски, если его доля в компании будет сокращена до 40 процентов. Также в СМИ появилась информация о планах миллиардера расторгнуть соглашение акционеров "РусАла" – также для вывода компании из-под американских санкций.

Группа En+, в которую входит "РусАл" и другие связанные с российским миллиардером Олегом Дерипаской компании попали под американские санкции в начале апреля. Минфин США пообещал рассмотреть вопрос о снятии санкций, если доля Дерипаски в компаниях будет составлять менее 50 процентов. Бизнесмен уже покинул совет директоров En+ .