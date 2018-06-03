От матери Кольченко потребовали отговорить сына от голодовки

Мать осужденного в России украинского антифашиста Александра Кольченко заявила о звонке из Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Челябинской области. По словам Ларисы Кольченко, от нее потребовали отговорить сына от голодовки и попросили не встречаться с его адвокатом. "Все это сделано для того, чтобы Саша оказался в изоляции, не чувствовал поддержки и отказался от принятого решения", – заявила Лариса Кольченко в интервью "Громадське радио". Она отметила, что сейчас у нее нет никакой связи с сыном.

Информацию о звонке матери Кольченко подтвердил бывший глава ОНК Челябинской области, правозащитник Николай Щур. По его словам, Ларисе Кольченко звонил действующий глава наблюдательной комиссии Василий Катанэ. "Он ... наговорил ей много гадостей. Что-то вроде того, что у нее будут требовать деньги за адвокатов, которые сейчас посещают Сашу, за посылки, которые ему передавали. Также он напрашивался в гости к Ларисе Кольченко, ведь часто бывает в Крыму", – заявил Щур в комментарии "Громадське радио".

Кольченко объявил голодовку 31 мая. Он пошел на это в знак поддержки украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который держит голодовку с требованием освободить всех украинских политических заключенных в России. Кольченко и Сенцова обвиняют в подготовке терактов в аннексированном Крыму. В 2015 году их приговорили к 10 и 20 годам соответственно. На этой неделе в десятках стран мира прошли акции в защиту Сенцова и других украинских политзаключенных.