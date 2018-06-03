Пентагон: без полной денуклеаризации КНДР смягчения санкций не будет

Министр обороны США Джим Мэттис заявил, что никакого ослабления санкций в отношении Северной Кореи не произойдет пока КНДР "не предпримет необратимые шаги в направлении полной денуклеаризации". Об этом Мэттис заявил 3 июня перед встречей со своими южнокорейскими и японскими коллегами в Сингапуре.

"Мы будем продолжать выполнять все резолюции Совета Безопасности ООН по Северной Корее", - подчеркнул глава Пентагона. "Северная Корея получит помощь только тогда, когда продемонстрирует поддающиеся проверке и необратимые шаги по денуклеаризации", - добавил Мэттис, выступая на конференции по безопасности в Шангри-Ла.

Заявления министра обороны были сделаны после того, как 1 июня президент США Дональд Трамп объявил, что его саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном всё-таки состоится. Трамп первоначально согласился на проведение саммита, а затем отменил его, а потом снова предложил его провести. Трамп сказал, что ожидает "очень позитивного результата" на переговорах с главой КНДР по поводу прекращения ядерной программы Северной Кореи.

В отношении Пхеньяна были введены санкции в связи с проведением КНДР испытаний ядерного оружия и пусками баллистических ракет в нарушение резолюций ООН.