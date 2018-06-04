Недолет. Lufthansa сняла ролик про Москву… в Киеве

Немецкая авиакомпания Lufthansa опубликовала на YouTube и в Фейсбуке два рекламных ролика, приуроченных к началу Чемпионата мира по футболу в России. Серия видео называется "Как в Рио": немецкие болельщики повторяют свои "ритуалы", которые, как они думают, принесли их команде победу на ЧМ-2014 в Бразилии, чтобы команда повторила свой успех и снова стала чемпионом. Действие ролика по сценарию происходит в Москве, но пользователи интернета заметили, что на самом деле он снят в Киеве.

Одним из первых на курьез с геополитическим контекстом обратил внимание немецкий журналист Борис Райтшустер. Вслед за ним историю подхватила немецкая пресса, и вскоре Lufthansa, официальный перевозчик сборной Германии по футболу, была вынуждена удалить видео: сначала полная его версия исчезла с канала в YouTube (сохраненная копия публикации, правда, без самого видео – здесь), а затем из из Фейсбука (этот пост был здесь, но, к сожалению, сохранить его копию мы не успели).

Короткая версия ролика, впрочем, была скопирована и размещена на YouTube другими пользователями. В этом видео двое немецких болельщиков решают повторить "ритуалы", которым они следовали в Рио (и которые принесли их сборной победу). Они отправляются во "вьетнамках" на пляж, но вместо Копакабаны обнаруживают застроенный советскими "панельками" берег канала и мрачного рыбака с устрашающей бородой. На заднем фоне играет "калинка-малинка".

Жители Киева в комментариях к посту Бориса Райтшустера довольно быстро геолоцировали места съемки видео. Набережная с рыбаком-бородачом, которая должна была играть роль "московской Копакабаны", оказалась киевской улицей Энтузиастов в районе Русановка.

В полной версии ролика, скриншоты из которой можно найти в интернете, немецкие болельщики решают, как в Рио, посмотреть на статую Христа, но вместо этого оказываются под проливным дождем рядом с памятником святому Андрею Первозванному около церкви Рождества Христова в киевском районе Березняки:

Как пишет Борис Райтшустер в своем посте, один из членов съемочной группы ролика на условиях анонимности рассказал ему: видео было решено снимать в Киеве, поскольку в России для этого было бы слишком сложно получить все разрешения. "С ума сойти! Ролик для немецкой аудитории, в котором рекламируется космополитичная Россия, намеренно снимается в Киеве, потому что при Путине Россия является слишком закрытой страной!", – пишет Райтшустер.

"Украина сердцем":

"Вы только вдумайтесь: фильм для немецкого зрителя, агитирующий, в числе прочего, за открытую миру Россию, намеренно снимается в Киеве, потому что путинская Россия как раз вовсе не открыта миру! Это какое-то безумие… шизофрения".

Некоторые пользователи социальных сетей предположили, что все объясняется еще проще: Киев является очень популярным местом съемок рекламы, фильмов и музыкальных клипов западными режиссерами из-за низкой стоимости кинопроизводства.

Тем не менее, Борис Райтшустер саркастически задается вопросом: "Что общего у немецкой авиакомпании Lufthansa c Путиным? Оба, похоже, рассматривают Киев как часть России".

На этом список курьезов, связанных с представлением России в рекламных роликах к Чемпионату мира, на заканчивается. 1 июня Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала официальную видео-заставку к трансляциям чемпионата, в котором Спасской башне Кремля вместо установленной там в 1937 году звезды оказался крест (29-я секунда):

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИФА, федерация "готовит обновленную версию официальной телевизионной заставки чемпионата мира 2018" . "ФИФА очень рада, что официальная заставка вызвала такой отклик, особенно у российских болельщиков. С их помощью мы смогли определить, что при изображении указанного элемента была допущена неточность. Сейчас мы работаем над обновленной версией, она в ближайшее время будет выпущена", – сообщили в пресс-службе.