РБК: Игорь Востриков победил на праймериз "Единой России" в Кемерове

Игорь Востриков, потерявший семью при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", по предварительным данным, победил на праймериз "Единой России" в Кемерове. Об этом со ссылкой на источники в партии сообщает РБК.

Востриков баллотируется от "Единой России" в Совет народных депутатов города. Сам он заявил РБК, что пока не знает о результатах предварительного голосования, однако будет "очень рад", если информация о его победе подтвердится. "Буду работать: куча идей, у нас уже связи с молодежными движениями, планы далекоидущие", – добавил Востриков.

25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел пожар. Погибли 60 человек, в их числе 41 ребенок. Востриков потерял жену, сестру и троих детей и стал известен после выступления на митинге, когда вице-губернатор обвинил его в "пиаре на трагедии".