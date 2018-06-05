Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Вену

Президент России Владимир Путин и федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен встретились в Вене, куда Путин прибыл с рабочим визитом. Во дворце Хофбург состоялась официальная церемония встречи австрийским президентом, сообщает ТАСС.

Затем у Путина состоятся переговоры с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем, которые также пройдут во дворце Хофбург в узком и расширенном составах. После этого состоится церемония подписания двусторонних документов.



Позднее во вторник Путин и Курц отправятся в здание Палаты экономики Австрии, где встретятся с участниками бизнес-форума, организованного по линии российско-австрийского делового совета. Кроме того, в ходе визита Путин по традиции возложит венок к монументу в честь советских воинов, погибших при освобождении Вены, на площади Шварценбергплац.

Вечером Путин посетит венский Музей истории искусств, где вместе с австрийскими лидерами откроет выставку "Полотна старых мастеров из Эрмитажа".