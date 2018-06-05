Повар, Сорос, клоун и принудительное кормление

Доброе утро!

Apple на своей ежегодной конференции представила новые версии iOS и macOS и еще кое-что, а если вы продуктами этой компании не пользуетесь, то новости вкратце такие:

Украинский журналист Роман Сущенко приговорен в России к 12 годам за шпионаж.

Голодающего в заполярной колонии украинского кинорежиссера Олега Сенцова скоро переведут на принудительное кормление, но и это позволит ему продержаться не больше месяца.

Компании “повара Путина” Евгения Пригожина занялись добычей золота в Судане. Путин сравнил Пригожина с Соросом.

На швейцарских счетах Вексельберга заблокированы около миллиарда долларов, Путин подписал закон о контрсанкциях.

Трамп уверен, что может помиловать самого себя (но не за что).

Украинские заключенные в России

Мосгорсуд приговорил украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. Дочь Сущенко Юлия, тоже журналистка, говорит, что в течение 20 месяцев, которые Сущенко уже провел в российских СИЗО, цензура умышленно не пропускала его письма.

19-летний украинец Павел Гриб, обвиняемый в России в содействии терроризму, по словам его отца, лишился возможности получать деньги из дома: перевод средств на его счет заблокирован. В сентябре прошлого года Гриб таинственно исчез в Беларуси, после чего обнаружился в Краснодарском СИЗО.

С украинским кинорежиссером Олегом Сенцовым, голодающим 23-й день в заполярной тюрьме встретились его адвокат Дмитрий Динзе и режиссер-документалист Аскольд Куров, снимавший процесс над Сенцовым. По словам Динзе, Сенцова в скором времени могут перевести на принудительное кормление, но даже и в этом случае он продержится не больше месяца. Интервью с Куровым тут.

Александра Кольченко, осужденного по одному делу с Сенцовым и объявившего голодовку в его поддержку, перевели в медчасть колонии. Голодовку в поддержку Сенцова объявила в спецприемнике Мария Кожеватова, задержанная в Петербурге 2 июня на пикете #SaveSentsov и арестованная на 15 суток.

Чем Пригожин похож на Сороса

Компания, связанная с "поваром Путина" Евгением Пригожиным, занялась, по сведениям нескольких анонимных источников The Bell, добычей золота в Судане. Вслед за геологами туда направились и наемники – не то охранять месторождения, не то обучать местных военных.

О Пригожине, который считается хозяином петербургской “фабрики троллей” (за что он и попал под санкции США), в интервью австрийскому телеканалу рассуждал сам Путин. Рассуждал, как всегда, противоречиво. С одной стороны: “Как же низко пало все, что происходит в информационной и политической сфере в странах объединенного Запада, если ресторатор из России может повлиять на выборы в какой‑то из европейских стран либо в Соединенных Штатах! Это не смешно?” Но в то же время: “В Соединенных Штатах есть такой фигурант – господин Сорос, который вмешивается во все дела во всем мире. Спросите Госдеп: зачем он это делает? Госдеп Вам ответит, что он не имеет к этому никакого отношения, это личное дело господина Сороса. А у нас это личное дело господина Пригожина”. Сравнив Пригожина с Соросом, Путин не остановился и сравнил Донбасс с Чечней, а Навального – с “клоуном” Саакашвили.

Сегодня российский президент будет в Вене с рабочим визитом. Ранее вице-канцлер Австрии, лидер крайне правой Партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе призвал прекратить санкции Евросоюза в отношении России.

Американские при этом никуда не денутся: ходят слухи, что Швейцария заморозила около миллиарда долларов на счетах Виктора Вексельберга, а Кипр закрывает счета офшорных компаний до выяснения источников происхождения денег.

Путин подписал закон о российских контрсанкциях.

Трамп (не)помилует самого себя

Американский президент пишет в твиттере, что имеет полное право помиловать самого себя по делу о связях его предвыборного штаба с Россией, но не будет этого делать, потому что миловать не за что. В отличие от Трампа, бывший президент Билл Клинтон пишет не твиты, а романы: сюжет его совместной с Джеймсом Паттерсоном книги “Президент пропал” разворачивается вокруг кибератаки на США, которая угрожает всему миру и которую предотвращает вымышленный президент. (Сериал уже снимают.)

Верховный суд США встал на сторону кондитера, который отказался делать торт для гей-свадьбы под заказ, а в тюрьме штата Алабама покончил с собой осужденный, ожидавший смертной казни в течение 23 лет.

Прочее

Мэром Кишинева избран проевропейски настроенный политик Андрей Нэстасе, который теперь обещает “свергнуть нынешний режим” (президент Молдовы Игорь Додон, ставленника которого победил Нэстасе, очень любит Россию и препятствует интеграции страны в европейские политические и оборонные структуры).

Кремль официально пригласил северокорейского вождя Ким Чен Ына – но не в Москву, а во Владивосток, где в сентябре должен пройти Дальневосточный экономический форум. По этому случаю телеканал “Россия 1” пририсовал Киму улыбку.

Жертвами извержения вулкана в Гватемале стали 62 человека.

Ссылок сегодня пять, и первая – про богов:

“Как директор компании, только что завершившей рейдерский захват, Зевс желал устранить старых управленцев и посадить на их места своих людей”. Отрывок из книжки Стивена Фрая “Миф”, которая выходит в русском переводе. Увы, короткий.

Теперь картинки. Здесь читайте про пейзажи, здесь – про то, как Дэвид Линч готовит киноа и почему это киношедевр.

Историки и ностальгирующие. Рассказ о жизни самого влиятельного советского историка Бориса Рыбакова (к его недавнему 110-летию) и занятные рассуждения о внезапной всемирной популярности британского военного плаката Keep Calm and Carry On.

Искренне Ваши,

Семь Сорок