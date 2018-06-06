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Археология

Семейный подряд. Эфир в 21:05

Во время акции писателей и музыкантов "Контрольная прогулка"

Будет ли Россией править наследная аристократия?

Приход во власть детей, родственников и даже охранников правящей элиты говорит о том, что в России начался "семейный" этап унаследования власти и стало формироваться дворянское сословие. Возможно ли в стране аристократическое правление, которое обеспечит устойчивость транзита власти после Путина? Сложится ли в стране полноправный феодальный режим?

В эфире политологи Михаил Виноградов и Борис Макаренко. Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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