Семейный подряд. Эфир в 21:05

Приход во власть детей, родственников и даже охранников правящей элиты говорит о том, что в России начался "семейный" этап унаследования власти и стало формироваться дворянское сословие. Возможно ли в стране аристократическое правление, которое обеспечит устойчивость транзита власти после Путина? Сложится ли в стране полноправный феодальный режим?

В эфире политологи Михаил Виноградов и Борис Макаренко. Эфир в 21:05.