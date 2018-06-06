В Грузии начались международные учения по ядерной безопасности

В Тбилиси начались учения по вопросам ядерного и радиационного контроля "Щит льва" (LION SHIELD) с участием специалистов из восьми стран. Учения проходят под эгидой Службы госбезопасности Грузии (СГБ) и продлятся четыре дня. В ходе учений отрабатываются меры по борьбе с контрабандой ядерных и радиоактивных материалов. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кобаладзе

Вместе с Грузией в международных учениях по ядерной безопасности участвуют представители Армении, Молдовы, Украины, Македонии, Черногории, Албании, а также Боснии и Герцеговины. Инициатором их проведения выступил Евросоюз.

Открывая учения, замглавы СГБ Грузии Григол Лилуашвили заявил, что у Грузии есть богатейший опыт борьбы с контрабандой ядерных и радиоактивных материалов, а квалифицированные грузинские эксперты регулярно работают в этом направлении с целью обеспечения безопасности как на пропускных пунктах, так и в аэропортах, портах, местах массового скопления людей.

Учения состоят из трех этапов, основанных на трех разных сценариях. Все сценарии связаны с контрабандой ядерных и радиоактивных материалов.

По словам представителя Межрегионального научно-исследовательского института ООН по вопросам преступности и правосудия Франческо Миорини, Служба госбезопасности Грузии "проделала впечатляющую работу, как при разработке сценария и определении объектов, так и с точки зрения оснащения, подготовки экспертов и персонала".

Итоги учений оценят как грузинские, так иностранные эскперты. Среди них представители Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), Интерпола, Организации по радиационной защищенности Норвегии, Агентства по сокращению военной угрозы и Министерства энергетики США.

В апреле 2016 года грузинским спецслужбам удалось пресечь две попытки незаконного сбыта радиоактивных веществ Уран-238 и Уран-235.