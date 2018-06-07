Владимир Путин в 16-й раз проводит "Прямую линию" с населением

Президент России Владимир Путин в четверг проводит "Прямую линию" с населением, в ходе которой он ответит на вопросы граждан и жителей страны. Путин участвовал в подобных программах 15 раз – 11 раз как глава государства и четыре как председатель правительства.

Ведущие программы утверждают, что на момент ее начала на "прямую линию" президента поступило почти два миллиона вопросов. Те из них, на которые глава государства не ответит в прямом эфире, будут направлены российским чиновникам.

В этом году гостей в студии не будет, Путин ответит только на вопросы телезрителей. Они, в частности, связаны с ростом цен на бензин, борьбой с раком, льготами при трудоустройстве инвалидов, ипотекой для молодых семей, перспективами пенсионной реформы. Россиян интересуют также планы Владимира Путина встретиться с президентом США Дональдом Трампом, ситуация с инсценировкой покушения на журналиста Аркадия Бабченко на Украине, отставки губернаторов и даже перспективы российской сборной на предстоящем чемпионате мира по футболу.

В этом году Путину, в частности, поступили обращения от многодетных семей из Ульяновской области. Они записали частушки, в которых напомнили президенту, что пора отдавать им долги за то, что они верили его обещаниям и голосовали за него.

В Туве полицейские не дали детям-сиротам записать видеообращение к президенту России. Активисты хотели отправить ролик с вопросом на прямую линию с Владимиром Путиным и рассказать о проблемах с получением жилья.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть попросил президента выделить деньги, чтобы достроить метро в городе.

В ходе "прямых линий" Путин нередко дает обязательные для исполнения поручения. В частности, он поручил в кратчайшие сроки закрыть мусорный полигон "Кучино" в Подмосковье. Это привело к росту нагрузки на другие полигоны, в частности "Ядрово" под Волоколамском, где начались протесты местных жителей.

По многочисленным сообщениям СМИ, Кремль в этом году потребовал от губернаторов и министров быть во время "Прямой линии" на связи - чтобы они могли оперативно отреагировать на поручения, которые будет давать Путин. Во многих регионах законодательные собрания собираются 7 июня на экстренные заседания, чтобы сразу принимать решения.