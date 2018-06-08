Глава МЧС отменил запрет на проверки среднего бизнеса

Глава Министерства чрезвычайных ситуаций России (МЧС) Евгений Зиничев отменил приказ, запрещающий проверки среднего бизнеса. Теперь сотрудники пожарного надзора начнут инспектировать объекты предпринимательства с 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось о том, что МЧС увеличит штат пожарных инспекторов. Сейчас их численность достигает десяти тысяч. По закону ведомство имеет право увеличить количество сотрудников пожарного надзора до двадцати одной тысячи.

​В 2016 году МЧС издало приказ "О запрещении проверок малого и среднего предпринимательства" в рамках исполнения закона о надзорных каникулах, на три года запретившего плановые проверки предприятий малого бизнеса.

После пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" бывший глава МЧС Владимир Пучков объяснил, что ТЦ не проверяли из-за надзорных каникул.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта. Погибли 60 человек, в их числе 41 ребенок. В момент возгорания в торговом центре не сработала пожарная сигнализация, а многие эвакуационные выходы оказались заблокированы. Всего по делу о пожаре проходят восемь человек, в их числе командир пожарного звена, тушившего торговый центр.