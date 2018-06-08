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Глава МЧС отменил запрет на проверки среднего бизнеса

Глава МЧС Евгений Зиничев (Архивное фото)

Глава Министерства чрезвычайных ситуаций России (МЧС) Евгений Зиничев отменил приказ, запрещающий проверки среднего бизнеса. Теперь сотрудники пожарного надзора начнут инспектировать объекты предпринимательства с 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось о том, что МЧС увеличит штат пожарных инспекторов. Сейчас их численность достигает десяти тысяч. По закону ведомство имеет право увеличить количество сотрудников пожарного надзора до двадцати одной тысячи.

​В 2016 году МЧС издало приказ "О запрещении проверок малого и среднего предпринимательства" в рамках исполнения закона о надзорных каникулах, на три года запретившего плановые проверки предприятий малого бизнеса.

После пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" бывший глава МЧС Владимир Пучков объяснил, что ТЦ не проверяли из-за надзорных каникул.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта. Погибли 60 человек, в их числе 41 ребенок. В момент возгорания в торговом центре не сработала пожарная сигнализация, а многие эвакуационные выходы оказались заблокированы. Всего по делу о пожаре проходят восемь человек, в их числе командир пожарного звена, тушившего торговый центр.

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