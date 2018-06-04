Путин уволил главу МЧС Кемеровской области после пожаре в "Зимней вишне"

Президент России Владимир Путин уволил главу управления МЧС по Кемеровской области. Александр Мамонтов проходит по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Указ о его увольнении опубликован на официальном портале правовой информации.

По версии следствия, Мамонтов в период с 2017 по 2018 годы, несмотря на предписания, не проводил проверок пожарной безопасности в "Зимней вишне". Кроме этого, его подозревают в хищении из бюджета областного управления МЧС почти двух миллионов рублей. Мамонтову предъявлены обвинения по статьям о халатности и растрате, в настоящее время он находится под арестом.

Пожар в "Зимней вишни" произошел 25 марта. Погибли 60 человек, в их числе 41 ребенок. В момент возгорания в торговом центре не сработала пожарная сигнализация, а многие эвакуационные выходы оказались заблокированы. Всего по делу о пожаре проходят восемь человек, в их числе командир пожарного звена, тушившего торговый центр.