"Яблоко" предложило выдвинуть на выборы мэра Москвы Елену Русакову

Исполнительный комитет федерального бюро партии "Яблоко" предложил выдвинуть в качестве кандидата на пост мэра Москвы главу Гагаринского района столицы Елену Русакову. Об этом сообщается в твиттере партии.

Московскому отделению "Яблока" предстоит утвердить кандидатуру Русаковой. Исполнительный комитет также отказался выдвигать на выборы мэра Сергея Митрохина. По словам представителей партии, политик "неоднократно публично давал праймериз негативную оценку и высказывал в адрес руководства партии необоснованные обвинения".

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. О намерении участвовать в них объявили действующий мэр Сергей Собянин, муниципальный депутат Илья Яшин, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, журналист Антон Красовский.