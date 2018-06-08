Олегу Навальному ужесточили условия содержания в колонии

Олег Навальный, осужденный по так называемому "делу "Ив Роше", переведен в администрацией исправительной колонии в барак усиленного режима. Теперь ему будет доступно меньше свиданий с родственниками и передач. Причины ужесточения условий содержания неизвестны.

22 мая Навального поместили в штрафной изолятор за месяц до освобождения. Это произошло уже в седьмой раз. По словам осужденного, его наказывали за то, что он сидел за столом после отбоя, носил майку или проснулся позже положенного.

В конце апреля Президиум Верховного суда России оставил без изменений приговор по "делу "Ив Роше". Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный был по нему приговорен к условному сроку, а его брат Олег – к реальному лишению свободы сроком на три с половиной года.