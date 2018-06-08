Член Совета Федерации о возвращении России в G8: "А оно нам надо?"

Глава комитета Совета Федерации по международным делам усомнился в необходимости возвращения России в состав саммита "Большой семерки". "А оно нам надо", – написал Константин Косачев в фейсбуке. Так он прокомментировал слова Дональда Трампа.

Президент США ранее в пятницу выразил мнение, что "Большая семерка" должна вернуть Россию, "поскольку Россия нужна за столом переговоров". Член Совета Федерации Косачев в ответ на это предложил России выдвинуть свои условия для возвращения в состав саммита.

Россию исключили из "Большой восьмерки" после аннексии Крыма. Владимир Путин вместо поездки в Канаду, где сегодня начался саммит, поехал в Китай. Там ему вручили "орден Дружбы КНР". За последний год это уже третья поездка президента России в Китай.